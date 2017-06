LOLA, un dispositif d’aide à l’insertion socio-professionnelle

Sur les 16 stagiaires, 10 personnes ont obtenu un certificat de compétences professionnelles du titre professionnel ADVF (Assistant De Vie aux Familles) et 3 personnes sont en emploi.

La formation technique et les stages en tutorat font suite à la formation LOLA (Lever les Obstacles Linguistiques pour l’Autonomie). Au départ expérimental, ce dispositif a été créé par le Département en 2011 pour les personnes d’origine étrangère souhaitant travailler dans le secteur de la petite enfance. Le dispositif a été étendu en 2012 aux métiers de la dépendance.

Afin de renforcer l’insertion socio-professionnelle des bénéficiaires du dispositif LOLA, le Département a mis en place en 2013 une formation technique dans les métiers de la dépendance avec une possibilité d’immersion en milieu professionnel (stages en tutorat).

Une évaluation récente du dispositif dans son ensemble a permis d’avoir une idée plus claire du profil des personnes bénéficiaires de ce dispositif ainsi que de son impact en termes d’insertion socio-professionnelle et de recrutement dans les métiers de la dépendance.

60% des bénéficiaires ont aujourd’hui trouvé un emploi

Concernant le profil des bénéficiaires, il s'agit le plus souvent des femmes (243 femmes contre 4 hommes entre 2014 et 2016), âgées de 37 ans en moyenne, avec des difficultés sociales diverses et qui ne sont pas toujours connues des services sociaux.

L’évaluation montre également des effets positifs de LOLA et notamment de la formation technique avec les stages en tutorat en termes d’acquisition des compétences et d’accès à l’emploi des bénéficiaires rencontrant des difficultés linguistiques et souhaitant travailler auprès des personnes âgées et handicapées. Grâce au tutorat en 2015 et 2016, 54 bénéficiaires issues de LOLA ont acquis le savoir-faire et les compétences nécessaires pour accompagner des personnes âgées ou handicapées à domicile ou en établissement (possibilité de certification depuis 2016), mais facilite également l’accès à l’emploi grâce à l’immersion dans le milieu professionnel :

95% de bénéficiaires interrogés sont satisfaits du tutorat ;

Sur 21 bénéficiaires (2014-2015), 10 ont été embauchés (dans un service d’aide à domicile ou un EHPAD par exemple) et 4 se sont vus proposer une offre d’emploi, mais l’ont refusée ;

60% de bénéficiaires sont en emploi depuis 2014.

Du côté des structures d’accueil des stagiaires (service d'aide à domicile, EHPAD, établissement pour personnes handicapées), le dispositif répond parfaitement aux besoins de recrutement de professionnels formés et impliqués, besoins qui avaient été identifiés lors de l’élaboration du dernier schéma départemental en faveur des personnes âgées.

Sur la base de cette évaluation encourageante, le Département du Val-de-Marne poursuit le dispositif LOLA qui devient CLAP (Compétences Linguistiques vers l’Autonomie Professionnelle) tandis que l'adaptation de la formation technique avec les stages en tutorat actuelle fera l'objet d'une réflexion collective dans les semaines à venir.