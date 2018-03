Maisons de retraite : signez pour sauver leur financement

En vigueur depuis 2017, une réforme du financement des maisons de retraite menace le maintien du prix modéré des maisons de retraite (ehpad) en Val-de-Marne. Elle a en effet pour conséquence, une baisse des moyens pour 30 % des établissements, principalement publics et associatifs. Le Département, avec d’autres et comme la Fédération hospitalière de France, demande l’annulation ou la modification de cette réforme.

<p><h5><strong>Quelles conséquences concrètes de cette réforme pour les Val-de-Marnais ? </strong></h5><br />

<p>- Risque d&#39;un augmentation des tarifs en compensation, dans les Ehpad publics notamment, avec une menace directe à la politique de maintien de prix modérés en Val-de-Marne.</p><br />

<p>-L&rsquo;accessibilité financière des établissements est aussi un enjeu important au niveau national et aux yeux du Département du Val-de-Marne. En effet, la moitié des personnes âgées de plus de 65 ans ne dispose pas de revenus suffisants pour payer leur séjour en maison de retraite/ehpad.</p><br />

<p>- Risque de baisse du nombre et de la qualification des personnels. Pour les résidents, ce serait du temps en moins pour les soins aux personnes : aide au lever, aide à la toilette...</p><br />

<p><strong>Comment le Département agit-il ? </strong></p><br />

<p>Le Département compte plus de 70 maisons de retraite (Ehpad) accueillant au total près de 6 000 résidents val-de-marnais. En appliquant strictement la réglementation, 50% des résidents seraient concernés par la diminution des moyens alloués à leur maison de retraite. En réaction, le Département a acté un moratoire sur la mise en œuvre de cette réforme et fait le choix pour l&rsquo;instant de continuer à compenser la perte de ressources pour les établissements &laquo; perdants &raquo;.</p><br />

<p><strong>Signer la pétition </strong></p><br />

<p>Vous pouvez faire entendre votre voix en signant la pétition</p><br />

<p>&nbsp;<a href="<a href="https://www.change.org/p/dignit%C3%A9-des-personnes-%C3%A2g%C3%A9es-des-... />

