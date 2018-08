Modification des horaires des accueils en période de canicule

En cet épisode de canicule, certains locaux non climatisés accueillant du public sont particulièrement vulnérables. Ils fermeront leurs portes exceptionnellement à 16h lundi 6 et mardi 7 août. Sont concernés les services situés dans l'immeuble Solidarités ainsi que les Espaces départementaux des solidarités (EDS) de Orly, Villejuif et du Perreux-sur-Marne.