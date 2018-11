"Mon métier autrement" : le Val-de-Marne soutient les jeunes vers l'économie sociale et solidaire

Plus de 2 700 structures agissent déjà dans le domaine de l'ESS.

Fin octobre, plusieurs jeunes, âgés de 13 à 18 ans, se sont portés volontaires pour découvrir des métiers originaux, de l'économie sociale et solidaire (ESS), dans le cadre du dispositif "Mon métier autrement !". Une initiative qui a introduit le mois de novembre justement dédié à l'ESS, cette économie qui propose de produire, vivre, entreprendre, consommer et travailler "autrement". Dans le Val-de-Marne, plus de 2 700 structures agissent déjà dans le domaine de l'économie sociale et solidaire et génèrent plus de 36 000 emplois.

Des adolescents émerveillés

Issus du du pôle adolescent du foyer de l'enfance de Villiers-sur-Marne, d'un espace dynamique d'insertion (EDI) ou encore d'un club de prévention, ces adolescents ont abordé la question de leur avenir professionnel sous un angle humain, solidaire et respectueux de l'environnement. Ainsi, un petit groupe a apprivoisé un petit bateau à moteur grâce à l'association Au fil de l'eau, dans le cadre d'une croisière pédagogique sur la Marne afin de se familiariser aux métiers de l'eau et de l'environnement.

D'autres jeunes ont été émerveillés en pénétrant dans les coulisses du monde du spectacle grâce à la Ressourcerie du spectacle, à Vitry-sur-Marne, qui accueille plusieurs associations et évènements en son sein. Quelques jeunes adeptes du petit et du grand écran ont été initiés aux métiers de l'audiovisuel grâce à des exercices de mise en pratique, avec des micros, des caméras et surtout les conseils du collectif Repérages, une association de Villeneuve-Saint-Georges.

Plusieurs adolescents se sont enthousiasmés à la Ferme du parc des Meuniers, à Villeneuve-le Roi, en caressant des ânes, en sympathisant avecPompon le lapin, en nourrissant les cochons ou encore en confectionnant une pâte à pizza avec les ingrédients locaux. Et parmi les autres projets présentés, il était également possible pour les jeunes de découvrir les métiers et la structure que constitue la friperie solidaire Emmaüs, à Maisons-Alfort ou encore de visiter la Cité des métiers du Val-de-Marne, à Choisy-le-Roi.

Du 29 au 31 octobre, trois journées riches en découvertes et émotions afin d'accompagner ces futurs adultes vers une autre économie et une autre façon de travailler.

Une politique transversale et globale dans le Val-de-Marne

Le Conseil départemental souhaite développer le secteur en mobilisant différentes politiques publiques. La diversité des structures, des différents enjeux associés au parcours vers l’emploi, au développement de l’activité, à l’insertion par l’activité économique, appellent en effet une mobilisation croisée des dispositifs départementaux. Parmi ceux-ci, les dispositifs déployés dans le cadre des politiques d’insertion, d’emploi et d’appui à la vie associative.

Depuis mai 2012, le Conseil départemental a mis en place un "appel à projets" annuel visant à soutenir le "développement des pratiques et des initiatives dans le champ de l’ESS". Cet appel à projet permet d'identifier les porteurs de projets innovants et de soutenir leur création et leur développement. La remise des prix pour récompenser les 11 lauréats de cette années aura lieu le 28 novembre prochain.