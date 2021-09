Musique : La Chica et Madame Monsieur prêts à enflammer le Festi'Val de Marne 2021

Du 1er au 22 octobre 2021, retrouvez vos artistes préférés au Festi’Val de Marne, l’événement phare de la rentrée culturelle en Ile-de-France ! Pendant plus de deux semaines, de nombreux artistes se produiront sur les scènes du Val-de-Marne au travers d’une programmation audacieuse et de qualité. Parmi eux : La Chica et le duo Madame Monsieur.

Lumière sur... La Chica : sur scène le 1er octobre à Chevilly-Larue

Entre électro douce, pop et folklore latino, La Chica, d'origine franco-vénézuelienne, fait résonner sa musique aux sonorités multiples qui lui confèrent un statut d'artiste délicieusement inclassable. C’est au piano et aux claviers que Sophie Fustec, alias La Chica, façonne son univers et c’est en accompagnant d’autres artistes (Pauline Croze, Mayra Andrade, Yael Naïm...) qu’elle s’est fait connaître. Entre Europe et Amérique latine, entre la terre imprégnée de magie du Venezuela et l’urbanité de Paris, La Chica construit un pont fait de collages sonores, de textures métissées, porté par une voix parfois incantatoire.

Femme engagée, artiste aux inspirations musicales diverses, La Chica est une femme plurielle qui démontrera l'éventail de ses talents lors de sa prestation sur la scène de Chevilly-Larue, le 1er octobre, pour l'ouverture de la 35e édition du Festi'Val-de-Marne.

>> Réservez vos places pour voir La Chica sur scène le vendredi 1er octobre 2021, à 20h00, au théâtre André Malraux à Chevilly-Larue

Lumière sur... Madame, Monsieur : sur la scène de Villiers-sur-Marne le 16 octobre

Madame, Monsieur ? Ce duo français de pop se fait une belle place dans le la culture musicale française, en particulier depuis 2018. Cette année-là, le couple bénéficie d'un extraordinaire coup de projecteur en acceptant de représenter la France au concours de l’Eurovision avec la chanson Mercy. L'année suivante, rebelote : le duo prend à nouveau part au concours, mais de façon moins directe. C'est en effet à Madame Monsieur que l'on doit partiellement l'écriture du titre Roi, de Bilal Hassani, qui a représenté la France en 2019.

Mais le duo, composé de Jean-Karl et Émilie, ne fait pas que l'Eurovision. À leurs débuts, ayant ouvert des perspectives urbaines à leur ADN pop, ils ont collaboré avec Disiz ou Jok’Air. Plus récemment, le duo a travaillé avec Black M, Jérémy Frérot et Christophe Willem, car Madame Monsieur a décidé d’être définitivement pop, c’est-à-dire populaire au sens noble du mot, avec générosité, honnêteté et sans démagogie. En racontant des histoires, réelles ou inventées, mais des histoires qui touchent au cœur. Ils le prouveront encore lors de leur performance du 16 octobre sur la scène de Villiers-sur-Marne.

>> Réservez vos places pour voir Madame Monsieur sur scène le vendredi 16 octobre 2021, à 20h00, à la salle Georges Brassens de Villiers-sur-Marne

Le Festi'Val de Marne, évènement culturel soutenu par le Conseil départemental

Depuis plus de 30 ans, ce festival allie joie, métissage et ouverture sur le monde et les autres car il permet à des artistes venus de tous horizons de partager leur musique en live. Ce rendez-vous incontournable de la rentrée culturelle en Ile-de-France, soutenu depuis longtemps par le Département, participe au dynamisme de la vie locale du Val-de-Marne en attirant un large public venu applaudir des artistes confirmés.

Et parce que le Festi'Val de Marne se veut accessible à tous, les prix des billets sont plafonnés : entre 12 et 20 euros.