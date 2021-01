En avant la musique ! L'Orchestre national d'Île-de-France intervient dans les crèches

En décembre dernier, trois crèches départementales ont accueilli les interventions musicales de l'Orchestre national d'Île-de-France à destination des très jeunes enfants. Le principe ? Faire entrer l’Orchestre et la musique dans les crèches. La musicienne joue de son instrument tandis que la médiatrice fait le lien entre la musique et la parole à travers chants, comptines et textes, le tout dans le respect des gestes barrières, puisque les enfants n'ont pas pu toucher les instruments, contexte sanitaire oblige.

La subvention du Département pour cette opération s'élève à 2 500 €

Une expérimentation musicale menée dans trois crèches départementales

A la crèche des Alliés à Choisy-le-Roi, c'est une harpiste qui a sensibilisé les très jeunes enfants à la musique et à la poésie. A la crèche Paul Armangot de Vitry-sur-Seine ainsi qu'à la crèche des Graviers à Villeneuve-Saint-Georges, une violoniste est intervenue pour familiariser les tout petits à son instrument.

En plus de la stimulation sensorielle, la musique et les vibrations des cordes ont également des bénéfices pour les plus petits, comme l'observe Nawel Hallaf-Isambert, directrice adjointe à la crèche des Graviers qui a remarqué chez eux "de la curiosité, un éveil des sens et même, de la décontraction"...

La politique culturelle départementale en direction des très jeunes enfants

Le Département est impliqué en matière de politique culturelle pour les jeunes enfants avec l'initiative le Livre pour grandir, il offre ainsi un album jeunesse aux foyers val-de-marnais accueillant un nouvel enfant. La sensibilisation à la lecture est également mise en œuvre dans les crèches avec l'intervention de conteurs et conteuses, d'expositions itinérantes, et bien sûr, la formation continue des personnels de la petite enfance au sujet de la lecture auprès des plus jeunes.