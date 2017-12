Navigo à moitié prix pour les retraités imposables

À partir du 1er janvier 2018, les retraités qui paient des impôts sur le revenu pourront eux aussi bénéficier d’une réduction de 50% sur le tarif du forfait Navigo. Les retraités non-imposables conservent l’accès au forfait Navigo-Améthyste à 25€ par an.

50 000 retraités non imposables bénéficient déjà d'un forfait Améthyste à 25€/an. Une prise en charge de 50% du forfait de transport sera désormais proposée à l'ensemble des retraités, imposables sur leurs revenus, dès le 1er janvier 2018. Après deux ans d'échanges avec le conseil régional d'Île-de-France, "le Val-de-Marne sera le seul département francilien à proposer cette aide aux retraités imposables" rappelle Josette Sol, conseillère départementale déléguée chargée de l’Accessibilité et du Transport des personnes âgées et des personnes handicapées.

Massan Dossou, 66 ans, habitante de Maisons-Alfort témoigne : "Je suis vraiment heureuse de cette réduction de 50% du pass Navigo dont nous allons pouvoir bénéficier, nous, les retraités imposables à partir de 2018. L’attente a été longue et c’est une excellente nouvelle. Pour ma part, j’ai déjà un pass Navigo que je paie plein tarif. Cette aide du Conseil départemental va me soulager d’une forte dépense. J’utilise énormément les transports en commun notamment pour mes rendez-vous médicaux dont certains m’amènent à me déplacer à Paris."

Le Val-de-Marne compte plus de 220 000 retraités. 9 000 demandes de retraités imposables sont attendues pour ce nouveau forfait de transport en 2018. "Cette nouvelle aide est très attendue par certains d’entre eux, affirme Josette Sol. Au moment où certains prônent la suppression du Département, nous démontrons une fois de plus son utilité."

La liberté de se déplacer

Si l’accessibilité physique est une des conditions de la liberté de se déplacer, le Département s’est engagé, au fil des ans, à en diminuer le coût pour les Val-de-Marnais. En 1976, l’assemblée départementale décidait de financer les cartes Améthyste et Rubis pour les personnes de plus de 65 ans, aux anciens combattants et à leurs veuves.

Cette mesure était étendue, en 1978, pour les personnes en situation de handicap. En 2004, le Département a mis en place le service Filival-PAM, permettant ainsi aux titulaires d’une carte d’invalidité à 80% de bénéficier d’un transport adapté dans toute la région.

Les jeunes ne sont pas oubliés, car c’est en 2003 que les conseillers départementaux votaient la prise en charge de 25% du coût de la carte Imagine R pour les collégiens, les lycéens et les étudiants. Elle a été portée à 50 % dès l’année 2004.