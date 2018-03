Nouveau diagnostic archéologique à Champigny-sur-Marne

Champigny-sur-Marne

309, avenue du Général de Gaulle





Cadastre 1813 et implantation de l'opération Dans le cadre d’un projet de construction de bâtiments industriels, le service Archéologie du Val-de-Marne réalisera un diagnostic archéologique à partir du mercredi 28 mars, sur une emprise de 9788 m².

Plusieurs tranchées de 3 mètres de large seront creusées à l’aide d’une pelle mécanique afin de vérifier la présence ou absence de vestiges archéologiques.

Les travaux envisagés sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique. En effet, le projet est situé au sud d’une nécropole gallo-romaine et médiévale et à l’ouest de vestige médiévaux et modernes.

Contact : Elise Allaoua, archéologue responsable d'opération