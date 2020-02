Nouveau Musée de la Résistance Nationale : une structure originale pour transmettre l’histoire de la Résistance

L’ancien site, l'espace Jean-Louis Crémieux-Brilhac, servira en totalité de centre de conservation et de recherche. Ces deux sites permettront demain de pleinement conserver et valoriser la très grande richesse de la collection d’archives et d’objets du MRN, qui contribue depuis des années à la réalisation de nombreuses expositions temporaires et de médiations, culturelles, pédagogiques et scientifiques.

Un espace muséographique et pédagogique et un centre de conservation et de recherche

Mis à disposition par le département du Val-de-Marne, le bâtiment Aimé-Césaire offre 1 000 m² d’exposition sur trois niveaux, un auditorium de 120 places et des salles de cours. Il abritera les espaces muséographiques et pédagogiques ainsi que les expositions temporaires du nouveau MRN. Il permettra de développer une programmation culturelle et accueillera des journées scientifiques. L’espace départemental Aimé-Césaire est situé à Champigny-sur-Marne sur la promenade des bords de Marne, à proximité de la nouvelle gare de métro du Grand Paris. Il rendra le MRN plus accessible par les transports en commun et plus proche de ses publics.

L’espace historique du musée, l'espace Jean-Louis-Crémieux-Brilhac sera transformé en un espace intégralement dédié à la conservation et à la recherche. Il offrira dans des locaux rénovés et requalifiés un nouveau développement au centre de conservation et de consultation des collections, ainsi que le siège des deux associations mères du projet.

Le MRN : une collection exceptionnelle

Le manuscrit autographe du poème "Liberté" de Paul Eluard ou l’édition originale du Musée Grévin de Louis Aragon... Au total, le MRN conserve plus d'1 km linéaire d’archives de grands mouvements de résistance et de fonds personnels de résistants.

Des lettres de fusillés, des journaux de captivité, des poèmes originaux, une collection de presse exceptionnelle, des affiches clandestines, des objets symboles de la lutte, des milliers d’oeuvres d’artistes célèbres ou inconnus... Cette collection témoigne de l’histoire politique et sociale française de 1929 à 1947, et tout particulièrement des "années noires". Elle représente un ensemble unique sur l’histoire de la Résistance nationale, sa mémoire et les travaux historiques qu’elle suscite, irrigué par le réseau des musées que réunit le MRN en une collection unique. Elle illustre par son ampleur et sa diversité les parcours de milliers de résistants : hommes ou femmes, Français, immigrés ou étrangers ; anonymes ou célèbres.

Comme le rappelle Christian Favier, président du Conseil départemental, le MRN "invite à réfléchir aux valeurs portées par un fait majeur pour notre humanité : la Résistance, née au cœur de la seconde guerre mondiale, mais aussi aux nouvelles formes que recouvre cette notion aujourd’hui."

Depuis 1985, le Département soutient cet équipement au rayonnement national et international.

Informations pratiques

Cérémonie d’ouverture du nouveau site du Musée de la Résistance Nationale

Samedi 29 février 2020 | 11h à l’espace Aimé-Césaire

40 quai Victor Hugo à Champigny-sur-Marne

Les équipes du Musée accueilleront le public le samedi 29 février de 14h30 à 19h00 et le dimanche 1er mars de 10h00 à 19h00, ainsi que lors d'autres journées portes ouvertes en mars.

Accès : RER A (arrêt Champigny), bus 108, 110, 116, 208, 306 (arrêt Mairie – Marché), bus 201 (arrêt Diderot – La Plage)