Ordival : des échanges autour du numérique proposés aux parents d'élèves

Vous êtes parents et vous vous posez des questions quant à l'usage de l'ordinateur portable Ordival ? Vous aimeriez configurer le contrôle parental sans entraver la pratique de votre enfant ? Les réseaux sociaux soulèvent des questions que vous souhaitez aborder ? Ce temps d'échange s'adresse à vous.

Depuis la rentrée et jusqu'au mois de novembre, les collégiens du Val-de-Marne sont progressivement dotés d'un ordinateur portable via le dispositif Ordival. Cet ordinateur comprend un ensemble de ressources scolaires que les élèves peuvent utiliser pour les apprentissages en classe mais également à la maison : des logiciels thématiques pour les mathématiques ou le français, mais aussi des logiciels de montage vidéo, audio, de retouche d'image ou de programmation informatique, etc.

A savoir : les ordinateurs Ordival sont configurés selon différentes sessions pour les élèves, les parents et les professeurs.

Échanger et accompagner les parents

Pour accompagner les parents qui le souhaitent et répondre à leurs questions, le Département met en place plusieurs temps d'échange animés par des associations d'éducation populaire.

Ces temps d'échange vous permettront d'apprendre à décrypter l’information mais aussi la partager. Le rapport aux écrans sera également abordé. Saviez-vous qu'Ordival permet de maîtriser les plages horaires d'utilisation par les enfants ? Enfin, il sera également question des réseaux sociaux.

Les participants pourront échanger, débattre et poser leur questions autour de ces préoccupations avec les associations sensibilisées à ces sujets.

Participez à la prochaine session !

Pour connaître les prochaines dates et prendre rendez-vous, il suffit de contacter le 3994 par téléphone et d'indiquer le collège dans lequel votre enfant est scolarisé.

Ordival en chiffres : Ordival représente un investissement de 8 millions d'euros du Département, soit une aide financière de 400 € par élève. Depuis 2012, ce sont chaque année près de 16 000 élèves équipés grâce à Ordival, avec pour objectifs de lutter contre la fracture numérique et de favoriser l’accès aux connaissances.