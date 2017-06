Ordival : inscrivez-vous en ligne !

Les collégiens doivent signer un contrat d'engagement avec le Département du Val-de-Marne lorsqu'ils reçoivent leur ordinateur Ordival. © Alain Bachellier

Faites votre demande en ligne ! Depuis la mi-juin, les familles val-de-marnaises peuvent compléter un formulaire d'inscription en ligne pour bénéficier du dispositif Ordival. Ordival est un ordinateur portable mis à la disposition de chaque collégien qui entre en 6e dans le Val-de-Marne. Cet ordinateur peut être utilisé pour une utilisation à la maison ou au collège. Une clé USB est également livrée avec l’ordinateur et la connexion à l’Espace Numérique de Travail permet de partager des données de travail. Ce dispositif a été mis en place par le Conseil départemental en 2013 en partenariat étroit avec l’Éducation nationale. Pour la rentrée 2017, plus de 16 000 élèves feront leur entrée dans un des 127 collèges publics et privés du Val-de-Marne et déjà 67 000 collégiens ont bénéficié de cet ordinateur.

Des usages pédagogiques en nette augmentation

Un ordinateur portable léger avec des ressources pédagogiques « embarquées » choisies en partenariat avec le « pôle numérique » de l’académie de Créteil et des ressources départementales : visite virtuelles du MACVAL, Archéoclic, jeu sérieux sur l’alimentation... Selon une enquête de satisfaction réalisée en octobre 2015, 73% des parents estiment qu’Ordival est un atout pour la scolarité de leur enfant. 93% des élèves, quant à eux, considèrent que cet ordinateur leur permet de mieux travailler : 72% des enseignants utilisent au moins une fois par semaine leur Ordival pour préparer leurs cours contre 64% en 2014. Bien qu’Ordival reste principalement un outil de travail à la maison, 28% des enseignants demandent au moins une fois par mois à leurs élèves d’apporter leur Ordival en cours contre 14% en 2014.

En parallèle, le Département dote progressivement chaque établissement des outils numériques nécessaires. Toutes les salles sont raccordées à internet, et bientôt, plus de 1200 seront équipées de tableaux ou vidéoprojecteurs interactifs avec l’arrivée du très haut débit dans les collèges : 57% utilisent leur Ordival avec un vidéoprojecteur interactif (TNI), dont 32% tous les jours.