Le bois Saint-Martin est un poumon vert de 280 hectares - soit une surface équivalente à 400 terrains de football ! Situé à 20 minutes du centre de Paris en transports en commun (accessible en RER E depuis Les Yvris – Noisy-le-Grand), le bois Saint-Martin est la dernière poche de nature subsistant entre Vincennes et Marne-la-Vallée.

Une diversité de milieux... classée ENS





Plan du bois Saint-Martin

Géré par l’Agence des espaces verts (AEV) de la Région Île-de-France, le bois Saint-Martin est caractérisé par une diversité de milieux : on y trouve des arbres centenaires, de nombreuses mares et plus de 30 hectares de prairies. Classé espace naturel sensible par le Département en 2019, le bois abrite des biotopes et des habitats naturels qui sont protégés. Ainsi, les prairies, espace de tranquillité pour la faune et la flore, sont interdites d'accès dans un but de préservation de leur écosystème. Le règlement intérieur du bois est d'ailleurs formel : il est interdit de s’y déplacer à vélo ou encore d’y promener son chien.

Pour sensibiliser le public à la préservation des espaces, l'AEV propose régulièrement des animations.