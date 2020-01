Ouverture du collège provisoire Simone Veil à Mandres-les-Roses

"De beaux espaces de vie et de travail"



Rentrée des élèves au collège provisoire Simone Veil ; crédit photo : © Michael Lumbroso

Le collège provisoire Simone Veil a pris forme après plusieurs mois de travaux. Les locaux se composent de modules préfabriqués flambant neufs abritant salles de classe équipées, vie scolaire, réfectoire, sanitaires et locaux administratifs. "De beaux espaces de vie et de travail" comme aime le préciser le principal, M. Bouquiner.

Réunir les élèves et les équipes

Pour assurer la continuité des cours, les élèves des quatre niveaux, l’équipe pédagogique et le personnel administratif étaient jusqu’alors dispersés au sein d’établissements et de sites alentour, y compris pour des activités périscolaires comme la chorale. Ces nouveaux locaux provisoires présentent l’avantage de tous les réunir en un seul et même lieu. Un enjeu de taille et des difficultés, à présent résolues, qui n’ont cependant pas entaché la motivation des équipes ni celle des élèves.

Des installations très attendues

A présent, la vie du collège Simone Veil reprend son cours et chacun se réjouit du confort des nouveaux locaux : 23 salles de classe spacieuses et lumineuses, équipements dernier cri (rétroprojecteurs, postes informatiques, etc.).

Les collégiens et collégiennes interrogés en témoignent : "On pensait que ce serait plus petit", "c’est plus adapté aux personnes handicapées", "c’est tout beau, tout neuf". Des élèves séduits par les équipements malgré une cour de récréation, plus restreinte qu’avant. Ces locaux provisoires ont pris place dans la cour de l’ancien collège et sur deux espaces précédemment dédiés aux plateaux d’évolution.

Le Département du Val-de-Marne a pour mission la construction et l’entretien des 105 collèges publics. Un investissement qui ne cesse de se renforcer depuis plus de 30 ans. Il investit pour offrir aux élèves, aux équipes éducatives et aux personnels les meilleures conditions d’accueil et de travail.