Paris 2024 : 29 sites val-de-marnais retenus comme "Centres de Préparation aux Jeux"

Le Val-de-Marne, terrain de la préparation des athlètes olympiques



La base nautique de Champigny-sur-Marne et le centre d'aviron de Joinville sont retenus comme centres de préparation aux jeux pour l'aviron. Photo : T. Borredon

Après la labellisation du Département comme « Terre de jeux » en janvier 2020, le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympique (COJOP) vient de sélectionner 29 équipements sportifs du Val-de-Marne pour faire partie de la liste officielle des centres de préparation aux Jeux – CPJ – proposée aux délégations étrangères pour s’entrainer avant les Jeux Olympiques qui se tiendront en 2024 à Paris.

En Val-de-Marne, le Département a porté une candidature collective rassemblant 18 équipements. Il s’engage ainsi à faire de son territoire une terre de jeux pour tous et toutes.

Quelques infrastructures phares du Département :

La maison du Handball

Située à Créteil, La maison du Handball est un espace qui s'étend sur 14 000m² de surface, 20 000m² de terrain, 300m² de surface de musculation. Cofinancée par le Département du Val-de-Marne à hauteur de 6 millions d’euros, cette structure vise à dynamiser le territoire autour du sport.

Le Centre départemental de tir à l'arc

Dès l’origine, le centre Départemental de tir à l’arc a développé deux approches. Dans l'une, il vise à être un lieu de loisirs et découverte aux publics scolaires, aux centres socio-éducatifs, aux centres de loisirs. Dans l'autre, ce centre d’entrainement veut attirer les archers plus expérimentés, pour l’entraînement, le perfectionnement, mais aussi les compétitions.

La base nautique de Champigny-sur-Marne

Labellisé par les Fédérations Françaises d'aviron et de canoë-kayak, le lieu permet la pratique de nombreuses disciplines comme le canoë, le kayak, le dragon boat, la pirogue polynésienne et le stand-up paddle. Au-delà du domaine sportif, la base nautique est connue pour son ensemble architectural des années 1930 et son positionnement au cœur de la réserve naturelle départementale.

Le Val-de-Marne, terre de sports pour tous et toutes

En faisant de la pratique sportive pour tous et toutes la priorité de sa politique en matière de sport, le Département promeut les valeurs d’esprit d’équipe, de dépassement de soi et de solidarité, au cœur de l’aventure olympique. Depuis 1967, le Département organise, conjointement avec les Villes et les comités sportifs départementaux « Les Jeux du Val-de-Marne », quinze jours de découvertes sportives, pour les scolaires et les publics les plus larges.

Attentif à la question de l’égalité femme/homme, le Département encourage la pratique sportive féminine : il accompagne chaque année 2500 collégiennes en participant au coût de leur licence UNSS. Il s’engage également pour le développement du handisport en soutenant des projets locaux.

Le sport de haut niveau retient aussi toute l’attention du Département. En signant des contrats d’insertion professionnelle avec de jeunes athlètes de haut-niveau, il leur permet d’adapter leur emploi du temps professionnel avec les contraintes de leur parcours sportif, ponctué de compétitions et d’entrainements. En 2020, 9 championnes et champions ont signé ce contrat avec le Département.

En attendant le début des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les Val-de-Marnais et les Val-de-Marnaises ont rendez-vous du 5 au 20 juin pour les Jeux du Val de Marne.

Infrastructures Val-de-Marnaises retenues par le COJOP :