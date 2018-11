Participez au 37e Prix de l’Université !

Le Département récompense les meilleurs travaux universitaires du Val-de-Marne via le Prix de l’Université. 22 500 euros seront répartis entre les différent.e.s lauréat.e.s.

Pour encourager le développement du potentiel universitaire et technologique du Val-de-Marne, le Conseil départemental a créé le Prix de l'Université en 1982. Progressivement, cette action forte, en direction de l’enseignement supérieur et de la recherche, a gagné en popularité auprès des étudiant.e.s et jeunes chercheur.e.s.

Cette année encore, le Conseil départemental récompense les meilleurs travaux universitaires qui distinguent le Val-de-Marne. Pour prétendre obtenir ce prix, les étudiant.e.s doivent :

être Val-de-Marnais.e.s,

avoir effectué leur recherche dans un établissement supérieur du Val-de-Marne ou avoir effectué leur recherche sur un thème en rapport avec le territoire du Val-de-Marne.

Ce prix s'adresse uniquement aux étudiant.e.s qui ont soutenu un mémoire de Master ou une thèse de Doctorat à compter du 1er janvier 2017. Les candidatures sont ouvertes du 5 novembre au 31 décembre 2018. 22 500 € seront répartis entre les lauréat.e.s. Le prix sera remis lors du Rendez-vous de la recherche et de l'enseignement supérieur, en fin d'année scolaire.

Pour participer, remplissez le formulaire en ligne.