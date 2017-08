Pas d'établissement scolaire pour la rentrée ? Pensez à SOS rentrée !

En recherche d'une affectation scolaire pour la rentrée 2017-2018 ? Le numéro gratuit SOS Rentrée 0 800 24 94 94 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ) est à votre disposition ! Cette action, inscrite depuis plus de 20 ans dans le paysage départemental, a permis à plus de 20 000 jeunes de retrouver le chemin de la scolarité.

Vous êtes Val-de-Marnais et collégiens, lycéens ou étudiants et vous ne trouvez pas de place pour poursuivre votre scolarité ? Alors vous pouvez contacter SOS Rentrée !

En trois mots, SOS Rentrée c’est quoi ?

SOS Rentrée a pour objectif d'agir sur l'égalité d'accès aux droits à l'éducation et permettre aux jeunes de poursuivre leurs études dans le respect de leurs choix d’orientation.

Le Conseil départemental est à l’origine du dispositif SOS Rentrée, créé en 1989, en réponse à l’interpellation de conseillers départementaux par des jeunes sans affectation scolaire.



Pour bénéficier du dispositif SOS rentrée, un numéro vert gratuit est à votre disposition : 0 800 24 94 94.

A chaque rentrée scolaire, des collégiens, lycéens ou étudiants ne trouvent pas de place pour poursuivre leur scolarité, ou leur choix d’orientation n’a pas été respecté. Le Conseil départemental est là pour les aider !

Cette initiative départementale se veut être un outil à la disposition des jeunes et de leur famille pour favoriser la réussite de tous.

SOS Rentrée, ce sont des conseillers qui accueillent et accompagnent les jeunes sans affectation dans une vingtaine de villes du département.