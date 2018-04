Pierre-Fitte, ouvre toi !

Amoureux de la nature, explorateur novice ou encore sensible à la préservation de la faune et de la flore locales ? L'espace naturel de la Pierre-Fitte, situé à Villeneuve-le-Roi, offre une biodiversité remarquable... Ne manquez pas son programme estival, du 2 mai au 30 septembre !

Situé à Villeneuve-le-Roi, l'espace naturel de la Pierre-Fitte constitue un réservoirde 8,2 hectares de biodiversité remarquable. Explorez-le du 2 mai au 30 septembre, tous les mercredis, samedis et dimanches de 12h à 18h30, et profitez des balades et des ateliers en plein coeur de la nature :

Rendez-vous à l'occasion de la Fête de la nature - Dimanche 27 mai de 10h à 18h

- Dimanche 27 mai de 10h à 18h Rendez-vous à l'occasion des Journées européennes du Patrimoine - Dimanche 16 septembre de 14h à 18h

Pierre-fitte, un espace classé "naturel sensible" depuis 2013

La Pierre-Fitte constitue un réservoir de biodiversité remarquable et de préservation de la faune et de la flore locales. Il a été classé Espace Naturel Sensible (ENS) en 2013.

Les ENS ont pour objectif de préserver la qualité des paysages, des sites, des milieux naturels, des champs d'expansion des crues, et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, mais également d'aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.