Pistes cyclables sanitaires en Val-de-Marne : les travaux démarrent !

Afin de proposer une alternative de circulation efficace et non polluante aux habituels usagères et usagers de transports en commun, le Département va créer de nouvelles pistes cyclables sanitaires et réserver les trottoirs aux piétons.

Les travaux ont débuté lundi 4 mai : des itinéraires cyclables provisoires sont en cours de réalisation sur les RD120, RD7 et RD86. Les Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises pourront les emprunter dès le 11 mai.