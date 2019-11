Plus de bus sur la ligne 25 entre Vitry-sur-Seine et Paris

Dès le lancement de la ligne 25 en avril dernier, les habitants et usagers ont été nombreux à signaler des manquements, suggérer des améliorations et regretter l'absence de bus en fin de semaine :

Ouais mais bon le service n'est pas assuré le week-end, dommage ! pic.twitter.com/zS39RceVRu

— Julien (20 avril 2019)

Interpellé notamment sur les réseaux sociaux, le Département a pris en compte ces requêtes pour en aviser le conseil d'administration d'Ile-de-France mobilités.





La ligne de bus 25 renforcée entre Paris et Vitry. (Photo : A. Bonnemaison)

Reliant Bibliothèque-François-Mitterrand et Vitry-sur-Seine, la ligne 25 va donc entrer en service le samedi à partir du 7 décembre. Les bus circuleront à une fréquence de :

3 passages par heure et par sens avant 10h,

4 à 5 passages par heure et par sens entre 10h et 22h,

2 passages par heure et par sens de 22h jusqu’à la fin de service.

Début novembre 2019, le Président du Conseil départemental, Christian Favier, a envoyé un courrier à Île-de-France Mobilités pour demander un renfort de la ligne de bus 25 en soirée ainsi qu'un service le dimanche.

Une ligne de bus en attendant le TZen 5

En assurant une liaison efficace vers Paris depuis les quartiers d’Ivry-Confluences et de Vitry Port-à-l’Anglais, la ligne 25 accompagne ainsi la transformation urbaine en cours le long de la Seine. Cette nouvelle ligne de bus préfigure l’arrivée du TZen 5. Ce nouveau mode de transport collectif, à mi-chemin entre le tramway et le bus, desservira 19 stations entre le 13e arrondissement de Paris et Choisy-le-Roi. Il s’agira d’un bus articulé de grande capacité qui circulera dans une voie réservée aux bus, un moyen efficace de relier les quartiers situés entre la Seine et la ligne du RER C.