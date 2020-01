Plus de bus sur les lignes J1-J2, K, 207 et 520

Plus de passages sur les lignes K et J (respectivement entre Villeneuve-Saint-Georges et Créteil ou Boissy-Saint-Léger), un service supplémentaire sur la ligne 207 (entre Noisy-le-Grand et la Queue-en-Brie) et prolongement de la ligne 520 jusqu'à Champigny-sur-Marne... En ce début d'année 2020, de nombreuses lignes de bus sont renforcées. L'objectif ? Répondre à la forte demande des usagers et usagères en matière de transport.