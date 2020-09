Pour aller au boulot, pensez au vélo !

Ateliers pour apprendre à réparer ou à faire du vélo, nouvelle voie partagée entre piétons et cyclistes, amélioration de pistes existantes, ou encore jalonnement cyclable... Pour encourager la pratique du vélo au quotidien, le Département, avec le soutien de la Région, met en place un dispositif expérimental pour faciliter les trajets travail-domicile, à partir de cet automne.

Favoriser la pratique du vélo pour les trajets domicile-travail

Des zones d'emploi et des zones d'habitat qui peuvent être ralliées à vélo ont été identifiées. Les zones d'emploi sont le Port de Bonneuil et la zone d'activités économiques des Petits Carreaux. Les zones d'habitat se situent à Nogent-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Limeil-Brévannes et Valenton. L'objectif est de faciliter les déplacements à vélo entre ces zones. Le projet s'articule autour de trois volets :

Développer la pratique cyclable entre le domicile et le travail en mettant en place des stationnements sécurisés pour vélos afin de les protéger des intempéries, des vols, ou encore des dégradations. Ces places se matérialisent par l'implantation de boxes ou le réaménagement de locaux existants. Cette offre permettra aux usagères et usagers de stationner leur vélo principalement à proximité de leur domicile dans des conditions optimales de confort et de sécurité.

Cinq résidences gérées par Valophis Habitat en bénéficient. Cela représente 200 places dont 190 dans les zones d'habitat.

Identifier, aménager et jalonner les itinéraires cyclables . Les itinéraires cyclables existants entre les zones identifiées et un jalonnement (panneaux qui guident les cyclistes) sera mis en place. De plus, la RD101, qui relie Limeil-Brévannes à Bonneuil-sur-Marne, est en cours d'aménagement pour favoriser les circulations des modes dits actifs (marche ou vélo) pour un partage apaisé de l'espace public.

Favoriser la pratique du vélo en ville en proposant aux locataires et aux salariés des zones identifées, des stages d'apprentissage du vélo (vélo école), des ateliers d'autoréparation et de réparation, une sensibilisation à la pratique cyclable et un marquage des vélos (Bicycode). En partenariat avec l'association Solicycle.

Un dispositif multi-partenarial piloté par le Département

En plus du financement de la voie partagée sur la RD101 (3 millions d'euros pris en charge à 50% par la Région, 30% par le Département et 20% par l'Etat), ce dispositif nécessite la mobilisation et le financement de divers acteurs. En tant qu'initiateur, le Département coordonne les actions :

Valophis Habitat met en place des abris vélos sécurisés en installant des équipements individuels ou collectifs et les finance à hauteur de 20%

La zone d'activités des Petits Carreaux pose un local vélos sécurisé sur les espaces extérieurs, financé à 50% par la Région

L'association SOLICYCLE réalise des stages d'apprentissage (vélo école), des ateliers d'autoréparation, de réparation et de marquage Bicycode. Le Département du Val-de-Marne finance l'intégralité des actions entreprises par l'association.

Créer un véritable réseau départemental d'itinéraires cyclables

Le Conseil départemental a révisé son Schéma départemental des Itinéraires cyclable (SDIC) en 2019, dans lequel s'inscrit ce projet. Ce Schéma marque la volonté de donner au vélo une place significative dans le développement de la mobilité des Val-de-Marnais et des Val-de-Marnaises. La révision a permis de hiérarchiser un réseau structurant et un réseau secondaire. Le Conseil départemental a identifié 23 itinéraires structurants à réaliser en priorité pour offrir à la population un réseau cyclable pertinent et de qualité.

A cela s'ajoute l'itinéraire Eurovélo 3, baptisé "La Scandibérique" : ces 1600km d'infrastructures cyclables relient la Scandinavie à l'Espagne, en passant par le Val-de-Marne. Depuis 2002, 245km de pistes cyclables ont été créées dans le département. Le Conseil départemental agit pour que la part du trafic vélo atteigne 7% du trafic global d'ici 2030.