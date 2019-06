Pour l’avenir de l’agriculture en Val-de-Marne

Le monde urbain s’intéresse davantage depuis quelques années aux questions agricoles et alimentaires et redécouvre l’atout d’avoir des terres nourricières de qualité sur son territoire ou à proximité. Le Val-de-Marne est quant à lui le seul département de petite couronne où l’agriculture demeure significative. A l’occasion des Rencontres de l’agriculture urbaine et péri-urbaine menées de 2016 à 2018, les centaines de participants et participantes (professionnels et professionnelles, associations, citoyens et citoyennes, acteurs et actrices de l’agriculture...) ont porté des idées, des valeurs et des modalités d’actions. Cette concertation a abouti à l’élaboration de la charte pour l’avenir de l’agriculture en Val-de-Marne.

Les engagements de la charte

En signant la charte, les acteurs s’engagent pour le maintien des surfaces cultivées et l’accompagnement de la transition écologique des exploitations existantes ainsi que pour le développement de nouveaux espaces cultivables et de nouvelles filières et pratiques respectueuses de la Terre et des êtres humains.

Cette charte se présente comme une première pierre vers l’action collective, organisée autour de quatre principes partagés :

Une agriculture au cœur de l’aménagement du territoire

Penser l'aménagement de notre département pour une agriculture durable et viable.

Une agriculture nourricière, respectueuse de l'environnement et des êtres humains

Centrée historiquement sur les grandes cultures céréalières, la production agricole du Val-de-Marne est en cours de diversification (maraîchage, élevage, nouveaux marchés en découlant). Les différents acteurs souhaitent de plus développer de nouvelles filières créatrices de valeur ajoutée économique et sociale pour le territoire.

Une agriculture citoyenne Cette charte est le fruit d’un projet commun et co-construit avec tous ses acteurs. Il nous paraît essentiel de maintenir la force du collectif qui a prévalu aux Rencontres de l’agriculture.

Une agriculture vectrice d’insertion et d’emploi durable

Accompagner l’amélioration des conditions de travail et la gestion des compétences des professionnels dans le secteur

Fruit d'un projet commun co-construit, ces actions mobiliseront différentes échelles d’acteurs (nationale, régionale, départementale, communale, associative ou encore individuelle, etc.) dans une optique de complémentarité et de cohérence globale.