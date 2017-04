Pour préparer les examens, des ressources départementales inattendues !

Mémoire et patrimoine :

Les archives départementales, situées à Créteil, mettent à votre disposition des documents anciens et récents sur tout le Val-de-Marne : son histoire, son territoire…

Depuis plusieurs années, les archives numérisent également toutes sortes de documents concernant le patrimoine départemental.

L’art aux XXème et XXIème siècles :

Le centre de documentation du MACVAL (musée d’art contemporain du Val-de-Marne), à Vitry-sur-Seine, vous propose un panorama de l’art des XXe et XXIe siècles, et plus particulièrement de la scène artistique française depuis les années 1950.

Histoire et archéologie :

La bibliothèque archéologique Michel Brézillon à Villejuif regroupe près de 18 000 documents.

Géographie et territoire :

Le site geo.valdemarne, vous permet d’extraire des cartes et données du Val-de-Marne à partir de vos propres critères de sélection.

La plateforme Eurêka :

C’est une plateforme gratuite de ressources en ligne. Elle contient plus de 100 000 documents : films, livres, audio, radios, tutoriels d’apprentissage (langues vivantes, code de la route…).

Eurêka est accessible dans toutes les bibliothèques du Val-de-Marne

Les médiathèques municipales du Val-de-Marne :

N’oubliez pas ces espaces de travail, ils sont pratiques et juste à côté de chez vous, pensez-y !

consultez le site de votre mairie