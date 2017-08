Près de 1400 Val-de-marnais font escale sur la plage de Fort-Mahon !

Accompagner les jeunes et leur famille à la mer pour une journée, c’est le projet que le Département a mis en place depuis 3 ans avec une trentaine d’associations de jeunes ou œuvrant en direction de la jeunesse. Le 7 août dernier, ce sont près de 1400 Val-de-marnais qui ont ainsi bénéficié d’une escapade ensoleillée sur la plage de Fort Mahon. Une journée qui restera dans les mémoires pour ces familles qui ne partent pas en vacances cet été !



Sur la plage de Fort-Mahon (Somme).

A 6h30, les yeux encore ensommeillés, les enfants et leurs parents attendent déjà les 22 cars de 63 personnes qui ont été affrétés spécialement pour cette journée tant attendue. Financée par le Conseil départemental, cette journée à la mer représente pour ces familles un moyen de s’évader et de profiter des vacances. Pour certains, il s’agit d’une première à la mer !

Siga Magassa, co-présidente de l’association Africa Trip explique que : « Plusieurs familles demandent plusieurs mois à l’avance pour participer à cette journée. Pour elles, c’est un véritable bonheur, une chance. » Une fois sur place, les participants n’avaient plus qu’à se parer de leurs maillots, à sortir seaux et pelles pour faire des châteaux de sables… et profiter simplement des joies d’une journée ensoleillée à la mer.

Gendarmerie, pompiers, poste de secours et police municipale : c’est tout un dispositif de sécurité qui a été mis en place dès leur arrivée pour les guider vers la plage et les accueillir dans les meilleures conditions.

Le Département œuvre en faveur de l’action solidaire en permettant à des familles val-de-marnaises de bénéficier de vacances. Fatiha Aggoun, conseillère départementale en charge de la délégation à la jeunesse, était sur place afin de rappeler que « le droit aux vacances pour toutes et tous est un droit fondamental ».

22h, petits et grands sont rentrés, fatigués mais ravis de cette journée. Mission accomplie !