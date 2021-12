Prix "Éthic'Action" : un collège de l'Haÿ-les-Roses récompensé

Le prix "Éthic'Action", qu'est-ce que c'est ?

Depuis 5 ans, l’UNSS (Union nationale du sport scolaire), milite pour le développement du sport scolaire grâce au prix national "Éthic’Action : le sport scolaire au service des valeurs", en partenariat avec le Sénat.

En convention avec l’UNSS, le Département a apporté son soutien cette année grâce à une subvention prévisionnelle de 135 500€.

Ce prix met à l’honneur des associations sportives scolaires en les récompensant pour la réalisation d’actions par des jeunes durant l’année scolaire, autour de cinq thématiques :

Diminution des discriminations

Diminution des violences et harcèlement

Santé et bien-être

Éco-responsabilité

Implication des parents

Le projet "Graines de cyclo"

Parmi les participants, le collège Eugène-Chevreul (600 élèves) de l’Haÿ-les-Roses s’est démarqué en proposant un projet baptisé "Graines de cyclo", déjà réalisé en 2017 et 2018.

Récompensés dans la catégorie "Santé" du prix Éthic’Action lors d’une cérémonie qui a eu lieu le vendredi 17 décembre au Sénat, les collégiens ont pu être accompagnés par Luka Mkheidze, médaillé de bronze en judo lors des Jeux Olympiques de Tokyo et actuellement en convention avec le Département.

Qu'est-ce que c'est ?

Basé sur le cyclotourisme (pratique qui consiste à découvrir des sites, des paysages et des lieux en utilisant le vélo comme moyen de locomotion), ce projet constitue un voyage de six jours dont la destination est choisie en amont par les élèves. Proposé à des élèves de 4e qui présentent certaines difficultés scolaires, ce voyage a pour but de les aider à trouver une source d’épanouissement et de motivation.

En étant des acteurs à part entière, les élèves font de "Graines de cyclo" un projet collectif et interdisciplinaire puisque toute l’organisation porte sur les différentes matières enseignées comme la SVT (alimentation, effort), les mathématiques (distance, vitesse et budget), ou encore le français (écriture).

Au programme :

Après avoir réfléchi à une destination, les élèves participant au séjour travaillent durant l’année scolaire à l’élaboration de ce projet. Ils suivent également une préparation bien encadrée : sensibilisation à la sécurité routière, gestion du matériel de camping, sortie d’entraînement à vélo, atelier mécanique et formation aux gestes qui sauvent, rien n’est laissé au hasard.

Quels objectifs ?

À travers ce projet, les enseignants d’EPS ont fixé des objectifs en lien avec les thématiques du Prix Éthic’Action :

Favoriser la santé, le bien-être par la prise de responsabilité, l'estime de soi et la persévérance à l'effort

Favoriser la mixité et améliorer les rapports garçons-filles en luttant contre le sexisme

Favoriser la coopération, l'altruisme et l'éco-responsabilité