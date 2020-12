Projet lauréat en faveur du climat : Et toi, tu fais quoi ? force vive de la transition écologique

Le Département est engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique et valorise les initiatives exemplaires en faveur du climat. Partons à la rencontre de l'association Et toi, tu fais quoi ? et de sa fondatrice Sandy Marchand-Briziou, lauréate de l'édition 2020 de l’appel à projets.



Sandy Marchand-Briziou, présidente de l'association ; crédit photo : David Merle

Sensibiliser à la lutte contre le gaspillage

Sandy Marchand-Briziou, lauréate de l’édition 2020 de l'appel à projets exemplaires en faveur du climat dans le Val-de-Marne, est présidente de l’association Et toi, tu fais quoi ? Cette entrepreneuse de 34 ans et habitante de Villeneuve-le-Roi a créé l'année dernière son association qui œuvre pour la préservation de l’environnement.

Son action a débuté en partenariat avec l’épicerie sociale et solidaire du quartier des Tours de Villeneuve-Saint-Georges. L’idée ? Montrer aux adhérents de l’épicerie comment fabriquer des produits d’hygiène ou d’entretien avec des ingrédients naturels et peu coûteux. Une manière de sensibiliser le plus grand nombre à la lutte contre le gaspillage et une idée évidente pour la présidente de l'association, elle-même adepte du "faire soi-même" :"j'affectionne particulièrement le travail manuel et la création à base de matériaux de récupération".

Et toi tu fais quoi ?, une association en développement (durable)

Installée dans l'Essonne depuis juin dernier, l'association compte aujourd'hui 35 bénévoles et souhaite développer ses actions et ouvrir une mini-ressourcerie.

"Trop de dépôts sauvages ou d’encombrants polluent nos villes, alors que l’on peut quasiment tout réutiliser avec un peu d’imagination… Ce grand gâchis m’a donné l’envie d’agir !" confie Sandy Marchand-Briziou.

Grâce au soutien du Département, l'association compte animer 30 ateliers "zéro déchets" intergénérationnels et participatifs pour fabriquer soi-même son gel douche, sa lessive ou sa crème pour les mains avec quelques ingrédients simples.

Retrouvez le portrait en intégralité dans le magazine Val-de-Marne du mois de décembre.

Le développement durable est un des axes d'engagement du Département. Mobilisé en faveur d’une transition écologique et sociale favorable aux Val-de-Marnais et aux Val-de-Marnaises, il développe des actions concrètes dans la lutte contre le changement climatique.