Protection de l'enfance : le Département toujours aussi engagé

Le Département maintient ses engagements pour protéger les enfants en danger.

Malgré un cadre budgétaire contraint, le Conseil départemental s'efforce de mener et conserver une politique ambitieuse en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Isabelle Santiago, vice-présidente du Conseil départemental en charge de la prévention et de la protection de l'enfance, est formelle : "Le Département du Val-de-Marne développe ses engagements et son action pour protéger les enfants en danger. L'ambition est de proposer toujours plus de prévention, pour mieux repérer et adapter nos dispositifs d'accueils et répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant".

Pour servir cette ambition, la collectivité consacre plus de 160 millions d'euros à la protection de l’enfance. Les nombreuses interventions du Département entrent dans deux grandes catégories :

le dispositif d'évaluation, de prévention et d'accompagnement

le dispositif de protection et de prise en charge

Outre le travail mené par les professionnelles et professionnels de la protection de l'enfance, le Département s'appuie sur un réseau d'acteurs associatifs et institutionnels (justice, éducation nationale, services de santé) pour repérer, aider, protéger et accompagner les mineures et mineurs en danger. Un travail crucial que la collectivité souhaite évidemment améliorer.

C'est dans cette optique que l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance (ODPE) se réunira le 20 novembre 2019 pour réaliser un état des lieux des dispositifs en place. Un colloque, organisé par le Département, se tiendra le même jour pour échanger, mais aussi envisager de nouvelles pratiques et renforcer celles déjà en place.

Protection de l'enfance : focus sur 5 actions fortes du Département

Maillon essentiel du circuit de la protection de l'enfance, la CRIP est chargée du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineures et mineurs en danger ou en risque de danger. En 2018, 5 800 enfants ont été concernés par des informations préoccupantes dont 40% proviennent de l'Education nationale.

> Signaler un enfant en danger

L'assistant ou assistante familiale (aussi connu sous les termes "famille d'accueil") accueille à son domicile un ou plusieurs jeunes de moins de 21 ans. Son rôle est de les accompagner dans leur vie quotidienne, leur offrir un environnement sécurisant pour leur épanouissement. En 2018, 493 enfants étaient accueillis chez 335 assistantes et assistants familiaux. Si ces derniers sont de plus en plus nombreux, le Département continue de recruter des assistantes et assistants familiaux pouvant répondre à des besoins spécifiques en matière d'accueil. Ces derniers sont accompagnés par des profesionnels du Département, tout au long de la prise en charge des enfants.

Il y a quelques années, un reportage a été réalisé sur les assistantes et assistants familiaux.

L'AEMO est une mesure éducative qui permet de travailler le maintien de l'enfant à domicile pour améliorer la situation de la famille concernée. Selon le profil de la ou du mineur, le tribunal pour enfants peut en effet privilégier cette mesure spécifique d'un an renouvelable. En optant pour ce dispositif, le juge permet à l'enfant de rester dans sa famille tout en étant accompagné par des éducateurs ou éducatrices d'une des quatre associations financée par le Département. En 2018, plus de 1 600 jeunes ont ainsi bénéficié d'une AEMO.

Une mesure d’AEMO, qu’est-ce que c’est ?

Dédié à l'urgence, le foyer accueille les jeunes pour une durée de trois à six mois. Durant cette période, la ou le mineur et sa situation familiale sont évalués par les éducateurs et éducatrices du foyer et l'équipe "enfance" de l'espace départemental des solidarités (EDS). À l'issue de l'évaluation, certains jeunes peuvent retourner dans leur famille. La majorité accède à des solutions pérennes, comme une maison d'enfants à caractère social (MECS) , une famille d'accueil ou encore un appartement individuel ou en colocation pour les plus autonomes. Le placement n'est ainsi qu'une mesure parmi une palette de possibilités pour aider une famille en difficulté.

En 2018, en moyenne 150 jeunes étaient accueillis chaque mois dans les cinq foyers publics départementaux du Val-de-Marne. Pendant toute l'année 2018, 330 enfants ont intégré un foyer départemental et 321 en sont sortis. Parmi les foyers gérés directement par le Département, c'est le foyer de Sucy-en-Brie qui accueille les plus jeunes enfants, de 0 à 10 ans. Ce dernier a récemment fait l'objet d'une exposition réalisée par d'anciennes et anciens pensionnaires.

Les cinq foyers départementaux ont tous été rénovés en 10 ans. Deux nouveaux ont ouvert leurs portes en 2019.

Le Département a toujours porté une ambition forte avec ses partenaires : accompagner les jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) le mieux possible, c'est à dire éventuellement au-delà de leurs 18 ans, jusqu'à leur insertion sociale et professionnelle. C'est pourquoi tous les jeunes de l'ASE qui le souhaitent et qui ont un projet peuvent, à 18 ans, bénéficier d'un contrat jeune majeur, lequel peut s'étendre jusqu'à 21 ans. Ce contrat peut leur apporter un hébergement, une allocation et un accompagnement pour leurs démarches liées à la formation et à la recherche d'emploi. Au 31 décembre 2018, on dénombrait 420 contrats jeunes majeurs dans le département : 80% des jeunes sortis de l'ASE ayant eu 18 ans en 2018 ont signé un contrat jeune majeur. Les 20 % restants, n'ayant pas souhaité contractualiser, peuvent toutefois solliciter la collectivité jusqu'à leurs 21 ans pour bénéficier d'un contrat jeune majeur.

Le Département a toujours porté une ambition forte : accompagner les jeunes confiés à l'ASE le plus loin possible.

Le dispositif REAJI (renforcer l'autonomie des jeunes par leur insertion) propose une offre de service et une palette d'outils diversifiés pour soutenir les jeunes de 16 à 20 ans dans leur démarche d'insertion sociale et professionnelle, et ainsi faciliter leur autonomie à la sortie du dispositif ASE. Trois axes de travail ont été développés pour permettre aux jeunes et à leurs référentes et référents de construire des parcours individualisés :

le logement : les coopérations avec divers organismes, dont des bailleurs sociaux, ont permis de faciliter l'autonomie de 50% des jeunes qui ont ainsi eu accès à un logement social ou un foyer pour jeunes travailleurs ;

l'emploi structuré (parrainage professionnel, formations qualifiantes pour les personnes non-diplômées...) : en 2018, 248 jeunes ont bénéficié de l'une des actions d'appui à l'insertion professionnelle mises en place. 77 % d'entre eux ont décroché un emploi ou une formation en alternance ;

l'insertion sociale et scolaire : le dispositif REAJI offre des suivis adaptés avec des parrainages affectifs et du soutien scolaire.

Les deux derniers dispositifs permettent aux jeunes de se créer un réseau et d'être ainsi soutenus.

Le Val-de-Marne célèbre les droits de l'enfant

Pour ses 30 ans, la convention internationale des droits de l'enfant rayonnera dans le Val-de-Marne. Ainsi, le samedi 23 novembre, le Département organise une après-midi festive à la Maison pour Tous des Bleuets, à Créteil. Au programme : animations créatives et pédagogiques pour échanger sur les droits des enfants ici et dans le monde.