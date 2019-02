Puériculture : comment se former aux métiers de la petite enfance ?

Vous souhaitez exercer un métier de la petite enfance ? Des formations sont possibles. Le Département gère ainsi l'IFAP (Institut de Formation des Auxiliaires de Puériculture), ainsi que l'École départementale de puériculture. Le premier établissement forme au métier d’auxiliaire de puériculture et prépare à la validation du Diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture ; le second prépare à la fonction de puéricultrice/puériculteur (contribuer à promouvoir, à maintenir, à restaurer la santé de l’enfant dans sa famille et/ou dans les différentes structures d’accueil).

Formation d'auxiliaire de puériculture : calendrier 2019/2020

L’auxiliaire de puériculture dispense des soins et réalise des activités d’éveil et d’éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de l’enfant. Son rôle s’inscrit dans une approche globale de l’enfant et prend en compte la dimension relationnelle des soins ainsi que la communication avec la famille dans le cadre du soutien à la parentalité. L’auxiliaire de puériculture exerce son activité dans différents secteurs : à l’hôpital, en maternité, en centre de protection maternelle et infantile (PMI), en établissement d’accueil du jeune enfant.

Cursus complet

Inscription au concours : du 3 décembre 2018 au 12 février 2019

Epreuves écrites : 12 mars 2019

Affichage des résultats d'admissibilité : 22 mars 2018 à 9 heures

Epreuve orale : du 23 avril au 10 mai 2019

Affichage des résultats définitifs : 14 mai 2019 à 9 heures

Le cursus complet se déroule du 2 septembre 2019 au 3 juillet 2020.

Cursus partiel

Dates d’envoi des dossiers : du 2 avril au 14 juin 2019

Examen des dossiers : jusqu’au 26 juin 2019

Affichage des résultats d’admissibilité : 28 juin 2019 à 9 heures

Date des entretiens d’admission : du 14 au 24 octobre 2019

Affichage des résultats définitifs : 5 novembre 2019 à 9 heures

Formation de puériculteur/puéricultrice : calendrier 2019

Infirmiers et infirmières spécialisés dans la santé de l’enfant, les puériculteurs et puéricultrices peuvent exercer à l’hôpital, en maternité, en centre de Protection maternelle et infantile (PMI), en crèche ou en halte-garderie. Les puériculteurs et puéricultrices assurent les soins des nourrissons, des enfants et des adolescents malades, surveillent le développement psychomoteur et affectif de l’enfant et de l’adolescent, aident à l’intégration des enfants handicapés. Ils conseillent aussi les parents, encadrent les professionnelles et professionnels de la petite enfance et participent à leur formation. Ils peuvent travailler à l'hôpital, maternité, centre de protection maternelle et infantile (PMI), établissement d’accueil du jeune enfant, en libéral.

Dates des inscriptions au concours : du 3 décembre 2018 au 18 février 2019

Date des épreuves écrites : 21 mars 2019

Affichage des résultats d’admissibilité : 23 avril 2019 à partir de 9 heures

Date de l’épreuve orale : du 2 mai au 22 mai 2019

Affichage des résultats définitifs : 3 juin 2019 à 9 heures

Formations CPPA

Le Département dispose également d'un centre de formations, le centre professionnel et de pédagogie appliquée (CPPA). Il propose des formations continues destinées aux professionnels (f/h) médico-sociaux et dispense les formations obligatoires des assistants maternels (f/h) ainsi que des assistants familiaux (f/h).