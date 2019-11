Réaménagement de la RD127 : un nouveau cœur de ville à Gentilly

Véritable entrée de ville et de département, la RD127 a été réaménagée avec la participation des riverains, associés tout au long du projet : 1,5 km de voies transformées pour apaiser les circulations, sécuriser l’espace public et valoriser le cadre de vie, tout en facilitant les circulations piétonnes et cyclistes. Un pari réussi à découvrir mercredi 11 décembre lors de l'inauguration.

Élargissement des trottoirs avec la création de nouveaux espaces végétalisés permettant l’infiltration des eaux de pluie (noues), sécurisation des traversées piétonnes grâce à 2 nouveaux plateaux ralentisseurs, création d’aménagements cyclables et installation d’arceaux vélos, rénovation de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse, rénovation des places de stationnement... 18 mois de travaux ont été nécessaires pour transformer le cœur de ville de Gentilly. Pour ce projet majeur d’aménagement de l’espace public, l’accent a été mis sur la valorisation du cadre de vie dans le centre-ville, l’amélioration des circulations piétonnes et cyclistes, et le développement de la nature en ville. En tout, 1,5 km de voies ont été réaménagées, depuis la Poterne des Peupliers, véritable entrée de ville et de département, et tout au long des avenues Gallieni et Raspail et des rues d’Arcueil et Frérot.



Le réaménagement de la RD127 transforme le cœur de ville de Gentilly

Un projet concerté avec les habitantes et habitants

Une démarche de participation citoyenne a été mise en place dès l’élaboration du projet : trottoirs plus confortables, passage de la voie en zone 30, apaiser l’entrée de ville… Ces attentes ont été intégrées au projet. Un comité de suivi citoyen, des réunions publiques d’information, des visites de chantiers et la présence hebdomadaire d’un agent de médiation ont permis aux commerçantes et commerçants ainsi qu'aux riveraines et riverains d’être informés de l’avancement des travaux et de répondre à leurs questionnements. Aujourd'hui, le pari est relevé d'après les habitants et habitantes : "On retrouve des trottoirs de très bonne qualité, de l’espace. Pour moi c’est que du positif.", témoigne une riveraine, lors de la balade urbaine du mois de juillet.

Le calendrier prévisionnel a également été respecté, avec une période de travaux allant de juillet 2018 à décembre 2019. Ces 18 mois ont été découpés en 3 phases : le réaménagement de la RD127 A (de juillet 2018 à mars 2019), le réaménagement de l’entrée de ville et le réaménagement de la RD127 B (de mars à décembre 2019).

Ce projet a été financé par le Département du Val-de-Marne pour un coût global de 5 millions d’euros, avec une participation financière de la Région-Ile-de-France, au titre des aménagements cyclables (21%), et de l’Agence de l’Eau (1,5 %) au titre des aménagements en faveur de l’infiltration sur site d’une partie des eaux pluviales.

Inauguration - informations pratiques

Rendez-vous mercredi 11 décembre 2019 à 11h, sur la place du marché de Gentilly (place de la Victoire du 8 mai 1945), pour une balade découverte du réaménagement et la plantation symbolique d’un arbre.