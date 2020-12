Réaménagement de la RD7 à Chevilly-Larue et Thiais : donnez votre avis

La plateforme en ligne vous présente tout le projet en détails. Elle vous permet également de poser des questions, d’échanger avec d’autres personnes et de faire évoluer le projet. Vos contributions seront analysées pour améliorer le cadre de vie : mobilier urbain, végétalisation, circulations douces, etc.



Perspective de l'aménagement de la RD7 sud.

Votre avis nous intéresse !

Sur quoi porte la consultation ?

La consultation porte sur la première phase du réaménagement de la RD7. Le projet global est organisé en trois phases, qui s’échelonnent du Nord au Sud, depuis le cimetière parisien de Thiais, jusqu’à Paray-Vieille-Poste, en Essonne.

Pourquoi organiser une consultation ?

Le réaménagement de la RD7 est un projet de grande ampleur, qui va s’étendre sur plusieurs années et qui va transformer cette zone. Le Département a souhaité organiser cette consultation pour recueillir les avis et s’assurer que le projet correspond bien aux attentes des usagers.

Au terme de la période de consultation, une restitution sera mise en ligne pour répondre à toutes les questions qui auront été posées et faire le bilan des interventions. Les contributions feront évoluer le projet sur les aspects « cadre de vie » (mobilier urbain, la végétalisation, les circulations douces, etc.).

Qui peut participer ?

Tout le monde peut contribuer à cette consultation citoyenne. Que vous habitiez dans le Val de marne, que vous soyez un usager de la route ou que le projet vous intéresse, n’hésitez pas à participer.

Comment participer ?

La participation s’effectue en ligne sur cette plateforme, en cliquant sur l’onglet « PARTICIPEZ ». Une série de rubriques thématiques sont proposées. Chacune comporte un descriptif du projet pour permettre à toutes et tous de s’exprimer sur le sujet. Il est également possible de créer de nouvelles rubriques.

Pour celles et ceux qui n’ont pas accès à internet, il est possible de prendre contact par téléphone avec Yoann, notre médiateur info-travaux. Il vous guidera pour recueillir vos propositions.

06 12 49 02 98 info-travaux@valdemarne.fr

D’une voie rapide à un boulevard urbain : la RD7 devient un lieu à vivre !

La requalification de la RD7, un projet d’envergure

Entreprise dès 2011, la requalification de la RD7 s’étend du Nord au Sud du Val-de-Marne, de Paris jusqu’à Paray-Vieille-Poste, en Essonne.

Ces dernières années, la densification des zones d’habitation, de commerce et des lignes de transport ont fait évoluer les usages et engendré une plus grande fréquentation piétonne et cycliste. « L’ancienne RN7, principalement dédiée à la voiture, n’est plus adaptée et provoque des coupures urbaines. »

Le Département du Val-de-Marne, engagé sur la promotion des circulations douces, réaménage progressivement cet axe pour optimiser les circulations et réintroduire plus d’espaces verts. La partie Nord a été achevée en 2019. C’est aujourd’hui la partie Sud qui est à l’étude, traversant les villes de Thiais, Chevilly-Larue, Orly, Rungis et Paray-Vieille-Poste.

Le projet est piloté par le Département du Val-de-Marne, en concertation avec les communes concernées et les acteurs locaux. L’achèvement des travaux de la partie Sud, organisés en 3 phases, est prévu à l’horizon 2024.





Les 3 phases d'aménagement de la RD7 sud. (Cliquez sur l'image pour la voir en grand)

Le réaménagement de la RD7 : phase 1

La première phase concerne 300 mètres de voirie, sur les 2300 mètres du réaménagement global. Elle s’étend sur une partie de l’avenue Stalingrad à Chevilly-Larue et de l’avenue de Fontainebleau à Thiais. Le quartier est en pleine mutation avec la construction de nouveaux logements, bureaux et commerces, dans la zone dite du « triangle des Meuniers ». De plus, l’arrivée prochaine d’une nouvelle gare de Métro (M14), et de l’ouverture de la Cité de la gastronomie, vont augmenter la fréquentation piétonne. Avec la proximité du marché international de Rungis, la bonne gestion des flux de circulation est primordiale pour garantir la sécurité de chacun et chacune. En transformant la voie rapide actuelle en boulevard urbain apaisé, le Département adapte cet axe aux nouveaux usages et notamment à l’augmentation des circulations piétonnes et cyclistes.

Les travaux ont pour objectif de favoriser les liaisons transversales Est-Ouest et de désenclaver les espaces. Dans la continuité de ce qui a été réalisé plus au nord de cet axe, cet aménagement assure un rôle de liaison et de mise en cohérence d’un territoire aujourd’hui hétérogène et fracturé.

Les travaux sont prévus au deuxième trimestre 2021, pour une durée prévisionnelle de 1 an.

Le coût des travaux de la RD7 pour la phase 1 est estimé à 3 080 000€ TTC, financés par le Conseil départemental du Val-de-Marne à hauteur de 70% et la région Ile-de-France à hauteur de 30%.