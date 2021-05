Réaménagement de la RD7 sud : les travaux de la première phase du projet commencent

Après avoir consulté les citoyens et citoyennes, le Département va entamer les travaux de la première phase du projet de réaménagement de la RD7 entre Chevilly-Larue et Thiais. Il s’agira de rendre cet axe, long de 300 mètres, accessible à tous les modes de déplacement et d’en faire un espace agréable à vivre. Les travaux dureront un an, pour se terminer en mai 2022.