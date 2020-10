Recherche d'emploi : 4 pistes pour vous aider

A son niveau, le Département oeuvre pour l'accès à l'emploi. Il soutient et encourage l'insertion professionnelle à travers des aides, des formations ou des évènements. Besoin d'un accompagnement ? Vous pourrez trouver ci-dessous des pistes pour vous aider à trouver un emploi en cette rentrée.

Je veux rencontrer des entreprises qui recrutent

Toute l'année, des évènements et forums de l'emploi sont organisés avec des partenaires comme Pôle Emploi ou encore Orly Paris. Ces rendez-vous sont l'occasion d'élargir votre réseau, de rencontrer des professionnelles et professionnels et de passer directement des entretiens lors de "job datings", dans des secteurs d'ativités variés.

Je veux me former aux métiers qui recrutent

Le saviez-vous ? Il y a de forts besoins en recrutement dans le domaine de la petite enfance et de la famille. Des écoles existent pour former des professionnelles et professionnels de la puériculture, notamment l'IFAP qui forme les futures et futurs auxiliaires de puériculture.

ZOOM SUR... les formations de réinsertion professionnelle. Le monde des formations est vaste. Les personnes éloignées de l'emploi peuvent aussi compter sur des dispositifs variés permettant de les aider : "Cuisine, mode d'emploi-s" est une école gratuite créée par le Chef Thierry Marx. Mais c'est aussi et surtout un projet de réinsertion professionnelle destiné à accompagner les publics les plus fragiles (demandeurs d'emploi longue durée, bénéficiaires du RSA, jeunes demandeurs d'emploi sans qualification ou encore personnes placées sous main de justice). A la clé, un diplôme professionnalisant.

Le dispositif CLAP (Compétences Linguistiques pour l'Autonomie Professionnelle) permet d'aider les personnes mal à l'aise avec la langue française. Et de les rendre opérationnelles dans certains secteurs professionnels. Renseignez-vous auprès de la Cité des métiers, des EDS et Espaces insertion.

Je veux bénéficier d’un accompagnement moral et professionnel

Vous avez besoin de reprendre confiance en vous pendant votre recherche d'emploi ? Besoin de définir votre projet professionnel ou de développer de nouvelles compétences ? Vous pourrez trouver dans ce catalogue "Un pas vers l’emploi", des ateliers collectifs ou des entretiens individuels gratuits proposés dans un cadre bienveillant et dynamique.

Je veux trouver un métier utile et qui a du sens

Vous cherchez un métier utile ? Les missions de service public vous parlent ? Rejoignez le Département du Val-de-Marne. Avec 8 000 agentes et agents, le Conseil départemental du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Ses actions rassemblent plus de 200 métiers dans des secteurs diversifiés.

Le recrutement porte par exemple sur le métier d'assistante ou assistant familial agréé, consistant à accueillir à son domicile des enfants devant être sortis de leur environnement familial. Mais aussi les métiers d'auxiliaire de puériculture, de responsable d’établissement d’accueil de jeunes enfants, d'assistant et assistante de service social, d'éducateur et éducatrice spécialisée, de médecin, de puériculteur et puéricultrice, de conseiller et conseillère en économie sociale et familiale, de cuisinier et cuisinière, de jardinier et jardinière qualifiée, de gestionnaire des marchés publics, etc.

Cette diversité offre de nombreuses opportunités d’évolutions professionnelles.