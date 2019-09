Relevez le challenge #DemainLaBièvre en fabriquant votre bateau en origami !

Partagez vos photos et vos posts portant sur la Bièvre sur les réseaux sociaux en utilisant le #DemainLaBièvre !

A vos petits bateaux ! Pour célébrer les travaux d'aménagement de la Bièvre, et l'importance des espaces naturels en ville, le Département organise un challenge ludique ouvert à tous et toutes : réaliser le plus beaux des bateaux en origami. Un petit bateau, un grand bateau, un bateau décoré par vos enfants, un bateau à paillettes, un bateau qui flotte dans votre évier... Laissez votre imagination créer le plus original petit bateau dans une mise en scène toute aussi décalée.

Challenge #DemainLaBièvre : comment participer ?

Le challenge est simple : réaliser un bateau en papier, le décorer, le prendre en photo dans une situation originale et partager sa création sur les réseaux sociaux. Les plus belles photos seront partagées sur les réseaux sociaux du Département, sur Facebook (@valdemarne) et sur Instagram (@valdemarne_94), et seront également publiées dans un prochain numéro du magazine Val-de-Marne.

Pour relever le challenge, rien de plus simple :

1- Prenez en photo votre bateau décoré dans la situation la plus originale.

2- Postez votre photo (ou vidéo courte) sur Instagram ou Facebook.

3- Envoyez-nous vos oeuvres en taguant le Département sur les réseaux sociaux (@valdemarne sur Facebook et @valdemarne_94 sur Instagram) sans oublier le #DemainLaBièvre.

Astuce : donnez une seconde vie à vos feuilles de brouillon avec ce challenge !

Comment fait-on un bateau en origami ?

Vous ne vous souvenez plus comment on fabrique un petit bateau en origami ? N'ayez crainte, voici un tutoriel pour vous rafraîchir la mémoire !

La Bièvre : l'histoire de cette rivière

Pensez à la planète : ne laissez pas votre bateau dans un cours d'eau !

Recouverte au début du XXe siècle sur une partie de son parcours, la Bièvre aval fait l’objet d’un important projet d’aménagement en faveur de l’environnement et du bien être des riverains. Découverte en 2016 sur un tronçon à L'Haÿ-les-Roses, cette rivière poursuivra sa renaissance, à horizon 2021, sur un nouveau tronçon à Arcueil et Gentilly.

La renaissance de la Bièvre est le fruit d’actions militantes portées depuis plusieurs décennies par les élus locaux, les associations et les riverains attachés aux espaces naturels en milieu urbain, comme cette rivière.

Vous êtes un amoureux ou une amoureuse de la nature ? Fan de ces espaces naturels précieux en ville ? Démontrez votre attachement à la Bièvre, et à la nature en ville en général, en relevant notre challenge origami, inspiré du logo de l'opération "Demain La Bièvre".