RemèdeContreLaMorosité : Des activités à faire avec vos enfants

Des activités physiques, manuelles, sensorielles ou des recettes faciles à réaliser avec les tout-petits. Concoctez votre programme à partir de ces idées testées et approuvées par nos expertes et experts de la petite enfance et de la restauration.

Faîtes le plein d'activités, régalez-vous et retrouvez d'autres activités par ici.

Des activités physiques et de retour au calme

Le yoga pour les enfants

Les bienfaits du yoga sont nombreux pour les adultes mais aussi pour les enfants. Prenons le temps de souffler avec eux.

Pour conclure une activité de motricité ou canalyser des enfants débordant d'énergie, découvrez des idées d'activités de retour au calme.

Difficile de canalyser ses enfants ? Et si on tentait la confection d'une bouteille un peu spéciale ?

Des activités manuelles, artistiques et sensorielles

De la lecture

Lire à des enfants, comment s’y prendre ?

Les livres permettent aux enfants de développer leur imaginaire et leur langage, de gérer leurs émotions, de s’ouvrir au monde… Ne passons pas à côté ! Pour éveiller les sens des enfants, leur faire découvrir la nature et leur apprendre minutie et patience.

Pour rigoler tout en lisant !

Du côté de la cuisine

Recettes sucrées

Recettes salées