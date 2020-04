RemèdeContreLaMorosité : Guide de survie à l'usage des parents confinés

Mathieu Genon

Il n'est déjà pas facile d'occuper les enfants à la maison en temps normal alors, par temps de confinement, n'en parlons pas !

Sandrine, Mimose, Jean Jacques, Léa, Alexandra, Céline, Claude, Carine, Karima, Simone, Caroline, Charlotte, Abiba, Laurence, Naweil, Coralie, Fernanda, Marie Pierre, Emeline, Nawel Hallaf Isambert et Sonia Khaber, de la crèche départementale Roland-Garros à Villeneuve-Saint-Georges partagent ici quelques idées pour faciliter votre quotidien.

L'idée est de proposer des activités variées à faire ensemble, à la maison. Elles sont particulièrement adaptées aux jeunes enfants.

Petits conseils :

une idée par jour, c'est suffisant, gardez vous de la ressource sous le coude !

si vous le pouvez, essayez de "programmer" ce petit moment à la même heure, afin de donner un repère à votre enfant.

tenez compte des tranches d'âge de vos enfants, de leur développement, de leur envie.

ne laissez pas vos enfants seuls pendant ces activités.

Dernière chose : même si c'est tentant dans ce contexte, essayez de limiter le temps que vos enfants passent devant les écrans. Vous pouvez par exemple mettre un réveil sur votre portable, une fois qu'il sonne ça signifiera la fin !

Jour 1 : le gâteau au yaourt



Eric Legrand

Allez, on se lance. Premier défi : réussir un savoureux gâteau en famille en 15 minutes.

Par ici la recette!

Jour 2 : du yoga pour les petits



Alex Bonnemaison

Pour transformer nos p'tits Mômes en mini yogis c'est par ici. Namaste !

Jour 3 : jeu d'eau - la pêche à l'épuisette

Surtout, laissez expérimenter l'enfant ; il va taper dans l’eau et en mettre partout, mais sinon ce ne serait pas drôle ! Cette activité peut se faire dans la salle de bain, sur une terrasse ou un balcon ou bien dans un jardin.

Matériel : de l'eau, 2 saladiers, une mini passoire, des bouchons en plastique ou autres objets.

Activité : Mettre de l’eau dans l'un des saladiers, puis ajouter les bouchons. Montrer à l'enfant comment “pêcher” les bouchons à l'aide de la passoire pour les mettre dans l’autre saladier ; il reproduira ensuite l'activité.



Jour 4 : la pâte à sel

Suivez pas à pas la recette.

Bon à savoir : la pâte à sel peut se conserver une semaine au réfrigérateur. Pour cela, enrouler la boule de pâte à sel dans un torchon propre et placer le tout au réfrigérateur dans un sac plastique. Sortir la pâte 1/2 heure avant nouvelle manipulation pour qu'elle ne soit pas trop dure.

Jour 5 : tous au ménage !

Cette activité est très appréciée à la crèche départementale Roland Garros alors l'équipe est sûre qu'elle le sera tout autant à la maison. L'idée est la suivante : proposer à l'enfant d'aider au nettoyage en lui donnant de quoi frotter. C'est l'occasion de faire participer toute la famille !

Les enfants adorent nettoyer des surfaces avec une éponge, un essuie-tout ou un torchon humide. Ils peuvent s’entraîner sur des zones faciles et non fragiles : petite table de jeu, meuble de jardin, jouets en plastique, etc.

Attention à ne pas utiliser de produits dangereux pour la peau.

Jour 6 : relaxation et retour au calme

Vous ne pourrez sans doute pas échapper à des moments d'excitation, après lesquels il sera nécessaire de se poser, de souffler.

Je propose aux enfants de s'allonger et de fermer les yeux. Je leur passe une chanson calme en fond sonore. Je leur caresse ensuite les yeux et le visage avec une plume ou avec la main.

Naweil, de la section des grands

Suggestion musicale : Sheku Kanneh - Mason, Scarborough fair

Jour 7 : dessiner

Qui n'a pas été confronté à cette demande: "Papa tu peux me dessiner une tortue ? Maman, tu peux me dessiner un dinosaure ?"

Subitement, l'angoisse de la page blanche. Mais tout n'est pas perdu ! Voici un exemple de tutoriel de dessin, destiné aux parents. A cela, deux avantages : l'admiration sans faille de votre progéniture, mais également la possibilité pour eux de les colorier après.

A vos crayons !

Jour 8 : lire



Eric Legrand

Un grand classique : les livres. Cette période peut être l'occasion de se retrouver, pendant un temps "rituel" (ou pas !) autour d'une histoire.

Histoire d'animaux, livres sans texte, histoire qui fait peur... Peu importe le livre lu, l'essentiel est le moment de relation privilégié passé avec l'enfant.

Et si le cœur vous en dit, pourquoi ne pas inventer des histoires ?

Jour 9 : jeu de tri

Aucun matériel éducatif spécifique n'est nécessaire. Faites juste attention aux petites pièces qui s'ingèrent.

Matériel : 2 contenants au minimum, pinces à linge, coquillettes, haricots rouges, bouchons de bouteilles de différentes tailles et couleurs...

Activité : mélanger les différents matériels à trier et inviter l'enfant à mettre les pinces à linge dans un contenant, les coquillettes dans un autre, etc.

Jour 10 : la mousse au chocolat

C'est reparti pour un défi cuisine. Par ici la recette !

Jour 11 : la pâte à modeler

Cette recette est facile à faire, économique, et non toxique, donc idéale pour les plus petits ! La présence d'une personne adulte est nécessaire.

Jour 12 : vos chaussettes deviennent marionnettes !

Vous êtes à court d'idées ? Vous pensez ne plus avoir de matériel pour une nouvelle idée d'activité ? Ne cherchez pas bien loin : filez dans vos commodes, tiroirs, placards et sortez vos plus belles... chaussettes ! Elles deviendront de très chouettes marionnettes qui sauront faire rire les enfants.

Laissez libre court à votre imagination (chansons, comptines, histoires inventées...). Certains livres que vous avez à la maison peuvent être mis en scène avec ces marionnettes également. Pour plus de couleurs et de motifs (nous ne doutons pas que vos chaussettes soient très belles), empruntez celles de vos enfants ! Et si vous avez un peu de matériel pour en décorer certaines, c'est le top.

Profitez en pour faire participer vos enfants en leur demandant de faire le tri dans les chaussettes.

Caroline, auxiliaire de puériculture chez les moyens

Jour 13 : vider, remplir, vider, remplir...

Une activité idéale pour les plus jeunes.

Matériel : boîte de mouchoirs vide ou boîte de lait infantile ou bassines ou récipients. ustensiles : bouchons de bouteilles, couvercles de petits pots ou confiture, pinces à linge, cartes de jeu, carton découpé en petites formes, pâtes crues...

Activité : Si vous utilisez une boîte de lait infantile : créez une fente dans le couvercle. L'enfant y glissera les couvercles de petits pots, de confiture, etc. Si vous utilisez une boîte de mouchoirs vide, l'enfant s'amusera à y mettre les ustensiles mis à sa disposition. Si vous utilisez des bassine ou récipient, l'enfant passera les ustensiles choisis d'un récipient à l'autre.



Les plus grands peuvent utiliser un matériel plus fin pour lequel la préhension est différente.

Jour 14 : chorale familiale

La crèche départementale Roland Garros partage avec vous ses classiques ! Si l'air ne vous dit rien interrogez vos enfants ou retrouvez ces comptines sur Internet.

Petit escargot

Ah les crocodiles

La famille tortue

Ainsi font font font

Une souris verte

Coccinelle, demoiselle

L'araignée gypsie

Pirouette, cacahuète

Meunier, tu dors

La fourmi, m'a piqué la main

Savez vous planter les choux

Dans sa maison un grand cerf

Promenons nous dans les bois

Bateau sur l'eau

Coucou Hibou

Jaime la galette

Pomme de reinette et pomme d'Api

Tourne tourne petit moulin

Vive le vent

Jour 15 : crêpes party

C'est parti, tous au fourneaux ! La recette des crêpes c'est ici. Régalez-vous !

Jour 16 : transvasement

Le principe reste le même que celui du jour 13 mais l'exercice se complique, place à la motricité fine. Pas facile d'attraper un coton tige et de le glisser dans une petite ouverture... Difficile de se concentrer pour ne pas renverser des pois chiches avec une grande cuillère... Mais vous verrez , vos enfants se débrouilleront très bien, à leur rythme ! Voici quelques exemples, utilisez ce que vous avez sous la main.

Matériel : 2 assiettes creuses ou 2 petits saladiers, un récipient ayant une ouverture étroite (bouteille vide, grosse boîte en plastique d'herbes aromatiques vide...).... cuillères pâtes, lentilles ou pois chiches crus, cotons tiges, pailles...

Activité : l'enfant prend les pâtes, lentilles ou autres pois chiches crus mis dans l'un des contenants à l'aide d'une cuillère pour les déposer dans l'autre contenant. L'enfant enfile les cotons tiges ou les pailles par l'ouverture étroite de la bouteille (ou autre récipient ayant une ouverture étroite).



Jour 17 : jeu à enfiler

L'acquisition de la pince (pouvoir pincer avec les trois premiers doigts de la main) est nécessaire pour cette activité.

Matériel : une passoire avec des petits trous ou un égouttoir à couverts. objets du type lacets, fils "chenille", spaghettis, cures dents...

Activités : les enfants vont essayer de mettre les objets dans les trous de la passoire ou de l'égouttoir.

Variante 1 : utiliser un long ruban et glisser des rouleaux de papier le long de ce ruban.

Variante 2 : utiliser une boîte d'oeufs vide et un lacet. Passer le lacet dans les trous dans lesquels sont habituellement positionnés les oeufs à la manière de lacets de chaussures. Votre enfant pourra ainsi s'entraîner à lacer ses propres chaussures.

Jour 18 : la table à savon



Eric Legrand

Faire de grands gestes avec les bras, laisser une trace, faire l’expérience que l’eau savonneuse crée des bulles et de la mousse, prendre du savon pour s’en mettre sur le corps… De nombreuses découvertes attendent votre enfant !

Pour retrouver l'activité et suivre les consignes pas à pas, cliquez ici.

Jour 19 : le gâteau au chocolat

Aujourd'hui, on remet son tablier pour tester une recette de gâteau astucieuse, facile et rapide.

10 minutes de préparation et 5 minutes de cuisson au micro-ondes. Qui dit mieux ? Découvrez cette recette.

Jour 20 : le sable magique

Faire du sable magique maison c'est super facile ! Surtout que vous avez probablement déjà tous les ingrédients à la maison.

L'avantage de faire du sable magique maison, c'est qu'on peut faire participer les enfants à la recette, c'est déjà une activité en soi.

Bon à savoir : le sable magique peut se conserver plusieurs mois.

Matériel : 7 tasses de farines 1 tasse d'huile (celle que vous voulez) des craies colorées (facultatif) des sacs hermétiques (ex: sac de congélation)

Activité : Réalisation du sable magique : mélanger tous les ingrédients avec les doigts comme pour réaliser une pâte sablée. Si vous voulez ajouter de la couleur, vous pouvez râper des craies colorées (à faire par l'adulte). Ajouter ensuite la craie râpée à la pâte. On peut également ajouter des paillettes. Il ne resque plus qu'à jouer avec le sable !



Jour 21 : des idées avec... une panière à linge !

Avez-vous déjà pensé que les panières à linge pouvaient se transformer et devenir un jeu polyvalent pour les jeunes enfants ?

Si on met le panier à l’envers, il deviendra :

une table ;

un banc ;

une montagne à escalader (mettre un tapis en-dessous) ;

un appui pour qu’un bébé puisse se redresser ;

un trotteur à pousser.

Si on met le panier à l’endroit, il deviendra :

un bateau ou une voiture ;

un coin douillet si on y ajoute un cousin et une couverture.

On peut aussi le remplir de vêtements de poupée pour faire comme papa et maman ou mettre des jouets dedans puis s’amuser à le remplir et à le vider.

Jour 22 : le parcours moteur

Pour commencer, vous pouvez utiliser des choses à escalader ou sur lesquelles grimper. Cela fera travailler l'agilité et l'équilibre de l'enfant. Pas besoin de vous compliquer la vie, vous pouvez par exemple créer un petit slalom avec des verres en plastique.

On peut aussi, à l'aide d'un rouleau de scotch, définir une ligne au sol qui remplace la poutre : l'enfant devra avancer en plaçant un pied devant l’autre. Cela fera travailler sa précision et son agilité.

Ensuite, on peut inviter l'enfant à marcher pied-nu, stimulation de toute la motricité globale assurée. On peut alors inclure différentes textures en disposant par exemple des sets de table texturés par terre, ou du papier bulle, des tissus en coton ou des polaires, des carrés de pelouse synthétique... On peut même coller des grains de café sur du polystyrène ou créer des dalles sensorielles en mettant par exemple du riz dans un sac de congélation solide et bien fermé.

Si vous avez un extérieur, vous pouvez dessiner des ronds ou des croix avec une craie pour faire sauter l'enfant.

Enfin, avec une ficelle que l'on noue entre deux surfaces, on peut développer l'agilité en faisant s'accroupir l'enfant, le faire ramper ou au contraire le faire sauter par dessus.

Jour 23 : le gateau aux pommes



Mathieu Genon

On se met en cuisine pour réaliser un délicieux gâteau. Ca vous dit ? La recette est ici.

Jour 24 : se déguiser

Les enfants adorent se déguiser. Pas forcément besoin de "vrais" déguisements, vous avez sans doute déjà tout ce qu'il vous faut dans vos placards : vêtements trop grands, chaussettes et chaussures d’adultes, nez rouge, tissus de différentes matières, gants, chapeaux en tout genre, masques, capes, châles, lunettes...

En matière de rangement, la malle à déguisement est idéale. En revanche, elle doit être légère, facile à ouvrir et à fermer. Si l'espace, le permet on peut y ajouter un petit meuble avec des tiroirs que l'on garde ouverts avec à l'intérieur des objets visibles et invisibles pour faciliter le choix des enfants ou créer la surprise. L'idéal serait que cet espace soit à côté d'un miroir si l'enfant souhaite se voir.

Jour 25 : jeu d'eau

Quelle que soit l'activité d'eau, il est important de sécuriser l’espace. Pour éviter de glisser, n’hésitez pas à installer au sol de grands draps ou serviettes, et de vous installer dans la salle de bain ou en extérieur.

Matériel : différents modèles de cuillères : cuillères de lait infantile, louches, petites et grandes cuillères… ; récipients de toutes tailles et formes : pots de yaourt, verres en plastique, saladiers, plateaux à rebord, petites bouteilles, vaporisateur, bassines, baignoire de bébé... ; un moulin à eau ; des éponges naturelles ; des objets de différentes tailles, volumes, formes ; draps ou serviettes éponge.

Activité : proposer à l'enfant de se déshabiller au maximum afin de jouer avec la sensation de l’eau sur la peau. Mettre à disposition de l'enfant du matériel varié pour qu’il transvase l’eau de différentes façons : cuillères, pots… Laisser l'enfant explorer !

Variations : afin d’apporter différentes expériences sensorielles, proposer différentes températures d’eau : glaçons, eau tiède, eau chaude (37° max).

Astuces : Varier les contenants permet à l’enfant de transvaser l’eau, en étant dans la motricité fine (cuillères…) ou dans une motricité plus globale (grosses bassines…). Utiliser des supports de différents niveaux permet de varier les expériences motrices : bassines au sol, bols sur la table, vasques à mi-hauteur…