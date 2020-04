RemèdeContreLaMorosité : Quelle rose êtes-vous ? Faîtes notre test

Découvrez plus d'informations sur www.roseraie.valdemarne.fr

La Roseraie du Val-de-Marne est aussi chargée d'histoire que d'esthéthisme. Ce jardin de roses, initié par Jules Gravereaux à la fin du XIXe siècle, compte aujourd’hui plus de 11 000 rosiers et près de 2 900 espèces et variétés de roses. Doyenne des roseraies, elle réunit l'une des plus importantes collections de roses anciennes au monde.

Actualité oblige, la Roseraie du Val-de-Marne, située à l'Haÿ-les-Roses est malheureusement temporairement fermée au public.