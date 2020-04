RemèdeContreLaMorosité : quelques livres sur les bêtises... pour les enfants !

Par Karine M., éducatrice de jeunes enfants dans une crèche départementale "Lire un livre à son enfant est à la portée de tous. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. La lecture peut être un temps instauré comme un rituel avant le coucher mais pas seulement. Il suffit juste d’être disponible et d’avoir envie. La lecture est un moment d’échange et de partage. Dans un premier temps, pour le choix des livres faites-vous plaisir. C’est bien de cela dont il s’agit, transmettre son plaisir de la lecture. Ensuite, vous pourrez choisir en fonction des préoccupations de votre enfant. Aussi, au fil du temps, pensez à varier sans jamais exclure les livres déjà présents, puis, au fur et à mesure, l’enfant saura vous faire part de ses préférences. Pour se constituer une bibliothèque, pas besoin de dépenser beaucoup. Vous pouvez faire les brocantes, les livres d’occasion ou neufs à un euro ne manquent pas. Pensez aussi à ajouter à celle-ci des classiques car le livre est aussi un moyen de transmettre votre culture. Cependant, une règle s’impose : les récits ne doivent pas varier. Vous devez être fidèle au texte original de l’auteur afin que votre enfant puisse s’approprier le récit, le maîtriser, l’anticiper et ainsi être actif dans sa lecture. Acceptez qu’il saute parfois une page, il pourra alors se jouer des sons et des mots. Lire et relire les mêmes histoires peut paraître sans intérêt pour les adultes que nous sommes mais pour l’enfant, la répétition est importante, elle le rassure."