RemèdeContreLaMorosité : Visites virtuelles au MAC VAL

Au programme des lectures, des visionnages, des jeux et des actualités. Une grande partie des artistes de la collection ont fait l’objet de captations vidéos disponibles sur la chaine vimeo du MAC VAL.

L’équipe du musée vous propose également de faire un bref salto en arrière, une visite souvenir et virtuelle pour découvrir quelques œuvres de la collection, accrochées en 2015, à l’occasion des 10 ans du musée, dans le cadre de l’exposition Avec et sans peinture. L’originalité de cette visite est de proposer pour chacune des œuvres un commentaire audio de l’artiste. A sa manière, chacun et chacune évoque ses intentions, un détail important de son tableau ou de son installation, un souvenir personnel, ses désirs, ses réflexions et nous invite à entrer dans son univers artistique.

Vous pourrez aussi suivre toute l’actualité du musée sur son site dédié et ses réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Les contenus sont enrichis quotidiennement.

Une façon de garder le contact pour vous donner envie de bientôt visiter en "vrai" l'exposition du moment Le vent se lève, en salle jusqu'en 2021.