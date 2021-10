Rendez-vous aux Rencontres pour l'autonomie, un événement hybride !

Vous êtes un senior, une personne en situation de handicap ou vous aidez un proche ? Vous souhaitez vous informer sur vos droits et rencontrer des professionnels pour vous accompagner au quotidien ? Pour vous aider et répondre à vos questions, le Département et la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) organisent le 19 novembre prochain les premières Rencontres pour l’autonomie.

Quels sont les droits et les aides pour mon enfant handicapé ? Comment préparer et organiser l’entrée en Ehpad d’un proche ? Quelles solutions pour souffler un peu en tant qu’aidant familial ?



Logo des Rendez-vous aux rencontres pour l'autonomie

Vous souhaitez vous informer sur les ressources à votre disposition et rencontrer des professionnels pour vous orienter et vous accompagner au quotidien ? Les rencontres pour l'autonomie sont faites pour vous, que ce soit physiquement à la Maison du Handball à Créteil le 19 novembre ou virtuellement dès le 21 octobre via une plateforme web dédiée à l'événement ou lors de rendez-vous virtuels avec les exposants le 15 novembre. Cet événement est la fusion des anciens "Forum MDPH" et "Salon des aidants" que vous connaissiez auparavant. C'est le rendez-vous incontournable de cette fin d'année pour en savoir plus sur vos droits, connaitre les réseaux d'entraide, apprendre à prendre soin de soi ou encore découvrir les innovations du secteur.

Ces rencontres sont destinées aux seniors, aux personnes - enfants et adultes - en situation de handicap et à leurs aidants qui pourront se renseigner et prendre conseil auprès de plus de 100 exposants, associations et partenaires répartis en quatre grands thèmes :

vos droits et démarches administratives,

lieux de vie,

prévention santé et épanouissement personnel,

réseaux et entraide.

Au programme de ces rencontres

Les rendez-vous du 15 novembre

A compter du 21 octobre, vous pourrez consulter l'annuaire des exposants sur une plateforme dédiée et programmer jusqu’à 3 rendez-vous en ligne, d’une durée de 20 minutes, avec un ou plusieurs professionnels du secteur parmi les 100 partenaires de l’événement.



Rendez-vous aux rencontres pour l'autonomie

La journée conviviale du 19 novembre

Rendez-vous de 9h30 à 17h à la Maison du Handball à Créteil pour participer à une journée animée par plus de 100 professionnels et partenaires et rythmée par :

23 ateliers d’information accessibles sur place ou en ligne depuis le lieu que vous souhaitez,

des démonstrations de parasports (cécifoot, volley-assis, golf adapté...),

des jeux vidéo accessibles,

du théâtre-forum,

une exposition dansée et participative,

des activités bien-être...

Le programme au complet sera bientôt consultable sur la plateforme dédiée.

Information pratiques

Pour qui ?

Seniors, enfants et adultes en situation de handicap et leurs aidants

Quand ?

Le vendredi 19 novembre de 9h30 à 17h à la Maison du Handball.

Le lundi 15 novembre sur la plateforme dédiée accessible à compter du 21 octobre.

Où ?

Maison du Handball - 1 rue Daniel Costantini - 94000 Créteil

En ligne sur la plateforme dédiée accessible à compter du 21 octobre.

Comment se rendre à la Maison du Handball ?

En transports en commun :

Métro : Ligne 8, station "Créteil Pointe du Lac"

Bus : RATP 117 ou 393, Transdev K ou 23 "arrêt Pointe du Lac"

En voiture :

• Parking visiteurs à la Maison du Handball réservé aux détenteurs d’une Carte Mobilité Inclusion mention « Stationnement pour personnes handicapées » ou de la carte européenne de stationnement + ajout logo

• Parking P2 (170 places) à proximité du stade Duvauchelle (environ 5 minutes à pied de la Maison du Handball).

Navettes :

En transport adapté Filival-PAM 94: navette toutes les 30 minutes entre l’immeuble Solidarités (MDPH) à Créteil et la Maison du handball dès 9h