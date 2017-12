Restez connectés gratuitement dans le Val-de-Marne !

Aujourd’hui, il est de plus en en plus nécessaire de passer par Internet pour accéder à ses droits et entamer des démarches en ligne. Selon vos besoins (vous former, utiliser internet, imprimer des documents…), il existe des lieux de connexion gratuits dans le Val-de-Marne : espace insertion, association, pôle emploi, médiathèque, etc. Vous trouverez dans la carte interactive ci-dessous le point d'accès à Internet le plus proche de chez vous (horaires, adresse, conditions d’accès…).

Cette carte devrait à terme, couvrir l’ensemble du territoire val-de-marnais.

Carte des lieux avec accès à Internet

Voir la carte des lieux avec accès à internet en plein écran