Routes départementales apaisées : le Département en action

Chaque année, le Département réalise des aménagements pour apaiser les routes départementales en donnant la priorité aux usagers et usagères les plus vulnérables : piétons et cyclistes. Par exemple à Villejuif et au Kremlin-Bicêtre, des travaux de sécurisation de la voirie ont été réalisés pour faciliter les déplacements dans les espaces partagés.

Zone 30, passage piéton surélevé, piste cyclable sécurisée... Autant d'opérations que le Département réalise pour que chacun et chacune circule confortablement dans un espace partagé entre tous les modes de déplacement.

Remplacement des potelets de la RD7 entrepris au Kremlin-Bicêtre et à Villejuif



Potelets de la RD7

Le Département procède au remplacement de 825 potelets endommagés sur la RD7, le long des trottoirs et de la piste cyclable, pour éviter le stationnement sauvage des véhicules et donc faciliter et sécuriser les déplamcenents des piétons et cyclistes. Ces potelets sont remplacés par de nouveaux modèles plus adaptés : des modèles amovibles (permettant le passage des pompiers) et des modèles à mémoire de forme, qui absorbent les chocs, pour augmenter leur durée de vie.

Ces travaux ont commencé à l'été 2019 au Kremlin-Bicêtre et se poursuivent à Villejuif jusqu'à fin février. Le chantier se prolongera ensuite jusqu'à Chevilly-Larue, dans le courant de l'année.

Des travaux de sécurisation de la RD285 à Villejuif

Les travaux de la RD 285 font partie d'un projet concerté avec les habitantes et habitants (débuté en mars 2019) afin de répondre aux besoins de déplacement et de circulation de la population.



Aménagements de sécurisation de la RD285 - ©Michael Lumbroso

Les travaux ont permis :

la création d'une zone à 30 km/h

l'installation de ralentisseurs et de passages piétons surélevés, notamment pour sécuriser l'accès au conservatoire

réduire la largeur de la chaussée

libérer les trottoirs en réorganisant le stationnement

Une seconde phase de travaux aura lieu courant 2020. Réalisé par le Syndicat des Eaux d'Ile-de-France, elle consitera à renouveler la conduite d'eau potable, par la création de tranchées. C'est pourquoi le Département doit attendre pour réaliser la dernière phase de travaux, qui consiste à rénover la chaussée et les trottoirs.

Des actions menées en faveur des déplacements à vélo

Sur ses axes, le Département favorise les modes de déplacements alternatifs à la voiture à travers, notamment, la création de pistes cyclables sécurisées (comme à Ivry-sur-Seine).



Sécurisation de la piste cyclable des rues Westmeyer et Molière (RD154) à Ivry - ©Jean Moulin

On notera également l'expérimentation d'une piste cyclable sur trottoir balisée grâce à un revêtement de résine bleue au Kremlin-Bicêtre. Les piétons et piétonnes identifient mieux la piste cyclable. Les conflits de déplacement piétons/cycles sont donc limités. Les résultats de cette expérimentation sont concluants. Le Département réfléchit à étendre l'expérimentation des couleurs différenciées pour d'autres pistes sur trottoir.