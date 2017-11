Semaine pour l’emploi des personnes handicapées : l'occasion de s'informer

Qui peut être reconnu travailleur handicapé ?

Pour les personnes handicapées, l’accès au monde du travail et le maintien dans l’emploi sont parfois difficiles. Encore beaucoup de personnes en situation de handicap, ne connaissent pas leurs droits et les démarches nécessaires pour être reconnu « travailleur handicapé ». On compte un panel de questions sur le sujet : Quelles démarches entreprendre pour bénéficier du titre de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ? Quels en sont les avantages ? Comment entrer dans le monde du travail ou conserver son emploi ? Quelles sont les possibilités existantes ?

Est considéré comme travailleur handicapé « toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques » (Article L 5213-1 du Code du travail). Pour bénéficier de ce statut, il faut en faire la demande, être âgé de 16 ans minimum, la durée de validité de cette reconnaissance est valable de 1 à 5 ans voire 10 ans à compter de la date de la CDAPH (Commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées).

Vous risquez un licenciement pour inaptitude ? Une démarche de RQTH accélérée peut être déclenchée.

En cas de risque de licenciement pour inaptitude, il existe une démarche de demande de RQTH accélérée. Cette demande peut permettre de protéger le salarié en situation de handicap et de le maintenir dans l’emploi. Pour obtenir le formulaire de demande, il suffit de le télécharger sur : http://www.prithidf.org/. C’est le médecin du travail qui est à l’initiative de cette démarche. Ensuite la demande est traitée en priorité par la MDPH.

Dans le cas de la procédure accélérée, une demande de RQTH doit accompagner le certificat médical :

• au dos du certificat médical spécifique datant de moins de 6 mois

• sur papier libre

• ou sur le formulaire de demande, en ne cochant que la case de demande de RQTH

• Pièce d’identité en cours de validité

Pourquoi demander la RQTH ?

Cette reconnaissance permet aux personnes handicapées d’être accompagnées dans l’accès à l’emploi et de bénéficier d’un aménagement de la vie au travail, d’aides et services de l’Agefiph, de dispositifs spécifiques à l’insertion professionnelle comme la possibilité de consulter des conseillers spécialisés. Lorsque qu’un salarié n’est plus apte à son poste de travail, il arrive qu’une réorientation professionnelle soit nécessaire. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé donne une priorité d’accès à diverses mesures d’aides à l’emploi et à la formation. Pour ce faire, le salarié doit faire une demande d’ORP (Orientation et de Reclassement professionnel des adultes handicapés) évaluée par une équipe pluridisciplinaire, puis une décision est prononcée par la CDAPH (Commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées).

3 orientations professionnelles sont alors possibles selon les situations :

• Orientation vers le marché ordinaire du travail avec adaptations si nécessaires, auprès d’organismes de l’emploi (Pôle Emploi, Mission Locale, Sameth)

• Orientation vers un centre de formation avec un accompagnement médicosocial en parallèle, qui propose des dispositifs de formation spécifique comme la reconversion professionnelle, l’aide à l’élaboration de projets professionnels, la formation qualifiante…

• Orientation vers le milieu du travail protégé en Etablissement et services d’aides par le travail (ESAT) pour les personnes en capacité de travail réduite d’1/3 et/ou besoin d’un soutien spécifique. Ces établissements permettent aux personnes handicapées d’exercer une activité dans un milieu protégé si elles n’ont pas assez d’autonomie pour travailler dans un milieu ordinaire ou dans une entreprise adaptée.

La RQTH offre un ensemble de mesures mises en place pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Les formalités de demande de RQTH s’effectuent auprès de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées). Le Département œuvre en faveur de l’autonomie des personnes en situation de handicap par l’accès à l’emploi qui est une clé indispensable pour s’intégrer socialement et cela participe à l’épanouissement personnel de tout un chacun.