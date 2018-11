Seniors / Handicap : donnez votre avis sur les services publics !

HANDICAP - Donnez votre avis sur la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-de-Marne

Sous la forme d’un questionnaire en ligne anonyme, l’enquête permet aux usagers qui le souhaitent de donner leur avis sur la qualité de service de leur Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) : accessibilité, qualité de l’accueil, qualité d’écoute, réponse aux besoins, etc.

Conçu pour être complété en quelques minutes, le questionnaire comprend 15 questions organisées en plusieurs parties :

nature de la demande;

niveau de satisfaction : facilité d’accès de la MDPH, facilité de contact, qualité d’accueil, compréhension des droits et des aides, etc.;

délai de traitement, etc.

Les résultats de cette enquête seront dévoilés début 2019.

[Outil national de mesure de la satisfaction des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) développé avec la CNSA.]

SENIORS - Comment mieux prendre soin de nos aînés ? Participez à la consultation nationale

Je participe à la consultation nationale sur sur " Comment prendre soin de nos aînés ".

Le ministère des Solidarités lance une consultation nationale jusqu’au 9 décembre 2018. Chaque citoyen peut proposer une idée et se prononcer aussi sur celles formulées par les autres participants.

Les résultats de la consultation citoyenne viendront nourrir les travaux de la concertation nationale "Grand âge et autonomie" pilotée par Dominique Libault, qui doit rendre un rapport au gouvernement début 2019. Les propositions formulées à l’issue de ces travaux permettront au gouvernement de définir les contours de la réforme de la prise en charge du risque de perte d’autonomie lié au vieillissement.

HANDICAP - SENIORS - AIDANTS - Devenez citoyen actif au sein du comité d'usagers du Département

Le Département et la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) recherchent des personnes en situation de handicap et/ou de plus de 60 ans ou encore des aidants, pour donner leur avis sur certaines actions (la communication papier ou web, les dispositifs, les démarches, etc.).

L’objectif est de trouver ensemble les solutions les mieux adaptées pour répondre aux besoins des Val-de-Marnais. Pour cela, les volontaires seront sollicités de différentes manières, en fonction des sujets qui leur seront soumis, de leurs souhaits et de leurs possibilités : de façon ponctuelle ou régulière, en groupe ou individuellement, en participant à des rencontres au siège du Conseil départemental, en visitant des locaux à proximité de leur lieu d’habitation, depuis leur domicile en nous retournant leur avis par courrier ou par mail, etc.