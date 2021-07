Conseil départemental des collégiens : deux jeunes élues s'engagent contre le sexisme

Qu'est-ce que le Conseil départemental des collégiens ?

Créé en 2005, le Conseil départemental des collégiennes et des collégiens (CDC) est une instance éducative et citoyenne, par laquelle le Département entend donner aux collégiennes et collégiens élus la parole et la capacité d’agir. Il est à la fois un lieu d’apprentissage de la vie démocratique, un outil de découverte du Conseil départemental et de ses liens spécifiques avec les collèges et un espace d’échange régulier entre élèves de collège et élus du Conseil départemental.

Il s’adresse à toutes les collégiennes et tous les collégiens du Val-de-Marne, issus de l’ensemble des 105 collèges publics et 24 collèges privés sous contrat d’association du département.

Lors du dernier mandat, de 2019 à 2021, les jeunes collégiennes et collégiens ont découvert les politiques départementales et travaillé sur six thématiques :