Silver Fourchette Tour : la santé des seniors passe par l’assiette !

Déguster la galette des rois, préparer un repas de fêtes, ou encore découvrir de nouvelles saveurs ... Pour faire rimer plaisir et santé, les seniors et les personnes travaillant dans un étbalissement spécialisé se donnent rendez-vous autour de l’alimentation et de la cuisine jusqu’en mars 2018.

L’objectif : démontrer que le repas peut être un moment créatif et stimulant, à tout âge, à domicile ou en établissement. Pour participer, échanger, goûter, juger, rejoignez-l'événement ! Certains événements sont ouverts à tous, particuliers, professionnels, cuisiniers en établissement.

Cette initiative a été retenue dans le cadre des Conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées, présidées par le Département et financées par la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA).

Les événements à ne pas manquer dans le Val-de-Marne

Jeudi 11 janvier de 14h30 à 17h30 à Saint-Mandé

Atelier de cuisine « Galette des Rois » - Un atelier de cuisine aidant/senior festif autour d’une galette des rois.

"Le temps festif autour d'une galette des rois". Rendez-vous à la Maison Rolland Boitelle, 31 rue Allard, 94160 Saint-Mandé.

Tout public. Inscription gratuite et obligatoire ici.

Vendredi 12 janvier de 7h à 15h à Sucy-en-Brie

Concours de gastronomie - Epreuve départementale n°3 en présence du chef multi étoilés Gérard Cagna et de Florent Guhl directeur de l’Agence Bio.

Rendez-vous au Lycée hôtelier Montaleau, 2 bis rue Pierre Semard, 94379 Sucy-en-Brie.

Tout public.

Mardi 6 février de 9h à 13h à Nogent-sur-Marne

Atelier de cuisne - Préparer un repas après les fêtes : allégé et gourmand avec les produits du marché.

"Recettes gourmandes avec les produits frais du marché". Rendez-vous au Marché de Nogent-sur-Marne, 4 rue Alphonse Ancellet.

Inscription gratuite et obligatoire ici.

Mercredi 7 février de 14h à 16h30 à Fontenay-sous-Bois

Atelier de cuisine - 100% bio et de saison, bienfaits et vertus.

"Cuisiner les produits bios et locaux, pour une santé de fer". Rendez-vous au Club de loisir retraités Gaston Charles, 6 rue Gaston Charles, 94120 Fontenay-sous-Bois.

Inscription gratuite et obligatoire ici.

Samedi 10 février de 9h à 13h à Sucy-en-Brie

Atelier de cuisine - Présentation des techniques culinaires pour Mardi gras lors d’un atelier de cuisine au marché de la ville. Soutenu par les élus.

"C'est Mardi gras préparons-nous à faire la fête !". Rendez-vous au marché du centre-ville de Sucy-en-Brie, rue Maurice Berteaux.

Inscription gratuite et obligatoire ici.

Lundi 12 février de 9h à 13h à Sucy-en-Brie

Concours de gastronomie - Finale départementale du concours de gastronomie en présence du chef multi étoilés Gérard Cagna et Monsieur Framery, inspecteur de l’académie de Créteil.

"Promenade dans le jardin". Rendez-vous au Lycée hôtelier Montaleau, 2 bis rue Pierre Semard, 94379 Sucy-en-Brie.

Tout public.

Jeudi 22 février de 14h à 16h30 à Orly

Atelier de cuisine - A la découverte des saveurs de saison + une assiette équilibrée pour mieux gérer son stress.

"A la découverte des saveurs d'hiver" et "Composer une assiette équilibrée et anti-stress". Rendez-vous au Restaurant Néruda, 33 rue des Hautes Bornes, 94310 Orly.

Inscription gratuite et obligatoire ici.

Samedi 17 mars

Clôture du Silver Fourchette Tour Val-de-Marne - Des chefs multi étoilés vont animer des ateliers de cuisine tout au long de la journée, des conférences professionnelles seront proposées ainsi qu'un marché de produits de dégustation. Un coin Village sera représenté par les villes partenaires.

Les thèmes des conférences : bio ; seniors gastronomie ; éveillez vos papilles.

Inscription gratuite et obligatoire ici.