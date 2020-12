Soliguide, l'outil numérique pour aider les personnes précaires

Soliguide, un outil numérique qui rassemble les lieux utiles aux personnes précaires

71% des personnes sans-abri ont un smartphone, selon une étude de 2019

71% des personnes sans-abri ont un smartphone (Etude Précarité Connectée, Solinum, 2019). Loin d'être un gadget, il s’agit surtout d’un compagnon numérique indispensable, qui permet à 55% des personnes SDF de se connecter à Internet tous les jours et de chercher des services de première nécessité.

C’est dans ce contexte que Soliguide - la cartographie de la solidarité - vise à donner la bonne information à ceux qui en ont besoin, grâce à un site internet et une application utilisant la géolocalisation pour faciliter la recherche.



Sur cet outil numérique, plus de 24 000 services (et 10 000 lieux) sont cartographiés. Des adresses utiles aux personnes en situation de grande précarité, mais aussi aux conseillers et conseillères de l'action sociale qui peuvent ainsi aiguiller les plus fragiles.

Soliguide, comment ça marche ?

Très intuitive, l'application Soliguide fonctionne en quelques clics. La plateforme permet d’orienter une personne vers des services adaptés à ses besoins : accueils de jour, haltes de nuit, douches... Soliguide répertorie des structures sociales d’urgence mais aussi d’autres services tels que des permanences juridiques, des distributions alimentaires, des bagageries, ou encore des cours de français.

Traduit en plusieurs langues (anglais, arabe, espagnol), le guide est accessible aussi bien aux bénéficiaires qu’à leurs accompagnants. Les résultats peuvent être filtrés en fonction des personnes à orienter et de leurs statut.

> Soliguide est accessible sur internet et en application mobile gratuite (App Store et Google Play)

Le Département, acteur de la solidarité

Pilote de l’action sociale et des politiques de solidarités sur son territoire, le Département du Val-de-Marne s'est naturellement associé à Solinum pour co-financer (avec d'autres partenaires) le projet Soliguide. Cette initiative est dans la continuité des actions de solidarité menées toute l'année par le Département, et en particulier pendant la crise sanitaire et économique qui fragilise les publics déjà frappés par la précarité.

Depuis de la début de cette crise, le Département reste à vos côtés. Outre le maintien des services publics départementaux, la collectivité a aussi renforcé son action en collaborant avec de nombreuses associations pour permettre des initiatives de distributions alimentaires aux étudiantes et étudiants ou encore des paniers comprenant des produits de première nécessité pour les foyers démunis.

Vous êtes en difficulté ? Contactez l'un des 20 EDS (espaces départementaux des solidarité) du Val-de-Marne. Des professionnelles et professionnels vous informeront sur les droits et aides auxquels vous pouvez prétendre.