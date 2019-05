Soutien à la création et à la réhabilitation de logements sociaux : le Département s’engage

Au mois de mai, deux actions montrent une nouvelle fois l’engagement volontaire et fort du Département en faveur du logement locatif social.

Réhabilitation de la résidence Prairial à Champigny-sur-Marne

Vendredi 10 mai, les élus étaient réunis pour poser la première pierre de ce vaste programme de réhabilitation qui a pour objectif d’améliorer le cadre de vie et le confort des locataires de la résidence.

Les immeubles de la résidence vont être surélevés et ainsi permettre la création de nouveaux logement. Des ascenseurs vont également être mis en place. Les personnes âgées ou en situation de handicap auront la possibilité de rester plus longtemps à leur domicile, dans des logements accessibles et adaptés.

Le Département a investi 5 millions d’euros dans ce projet.



Résidence Gambetta à Choisy-le-Roi le jour de l'inauguration, mardi 14 mai (Photo : Groupe Valophis)

Réhabilitation de la résidence Gambetta à Choisy-le-Roi

Mardi 14 mai, la nouvelle résidence Gambetta a été inaugurée : une meilleure isolation, des parties communes et des espaces extérieurs réhabilités, des salles de bains rénovées… De quoi embellir, moderniser et sécuriser la résidence.

Ces travaux ont également permis d’adapter 17 logements aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Le Département a investi 2 millions d’euros dans ce projet.

Un partenariat avec Valophis pour soutenir le logement social en Val-de-Marne

Soutenir la réhabilitation du parc locatif social, participer au développement d’une offre nouvelle de logements et accompagner le renouvellement urbain des quartiers d’habitat social… Depuis 1984, le Département est partenaire du Groupe Valophis, Office Public de l’Habitat (OPH) du Val-De-Marne. En 2016, la 2ème génération d’un Contrat d’Objectifs et de Moyens a été signé. Les ambitions de cet engagement volontaire et fort du département en faveur du logement locatif social visent à :

Promouvoir et favoriser un habitat durable, de qualité, accessible à tous et sur tout le territoire

Favoriser l’accès et le maintien dans le logement

Réduire les factures énergétiques des habitants en contribuant à la réhabilitation du parc social

Favoriser la participation des locataires aux prises de décisions concernant leur logement

Le Département investit ainsi 13 millions d’euros par an auprès du Groupe Valophis pour mettre en œuvre des politiques départementales relatives aux solidarités, à l’insertion par l’emploi, à l’attractivité et au développement durable du territoire.