Sport pour tous et toutes : le Département encourage et soutient les seniors

Le Département soutient financièrement la pratique sportive pour tous et toutes... y compris les seniors. Grâce à l'impulsion des clubs sportifs et de la Conférence des financeurs, les personnes âgées sont invitées à joindre l'utile à l'agréable en visant plusieurs objectifs : maintien de l’autonomie, bienfaits sur la santé, épanouissement et lien social.

Le sport pour tous est la priorité de la politique sportive du Conseil départemental du Val-de-Marne. L’objectif est de permettre à chaque Val-de-Marnais, quel que soit son sexe, son âge, la ville où il réside, la situation financière de sa famille, qu’il soit ou non confronté à un handicap, de pratiquer le sport de son choix. Et les seniors ne sont pas mis de côté puisque près de 300 000 euros/an sont dépensés par le Département pour encourager la pratique sportive des plus âgés.

Le sport, comme support médical



Marche nordique (crédit photo ©Julien Paisley)

Outre les bienfaits connus du sport sur la santé, la pratique d'une activité physique régulière pour les seniors favorisent également le maintien à l'autonomie. C'est pourquoi, le Département encourage le sport à travers la Conférence des financeurs. Cette instance, dont le Département est membre, entend impulser et accompagner les projets de prévention de la perte d’autonomie chez les personnes âgées à travers plusieurs axes de travail, dont l'activité physique.

Les CCAS (Centre communaux d'action sociale) sont ainsi le théâtre de nombreuses activités, autant pour les personnes âgées fragiles que pour celles qui veulent se maintenir en forme après 60 ans. Le CCAS de Fresnes, par exemple, propose des ateliers d'aquagym et de yoga dans le cadre de ses initiatives destinées à favoriser la mobilité et le bien-être. Le CCAS de Villeneuve-Saint-Georges propose notamment des cours de marche nordique et de gymnastique pour les seniors. Pendant 2 heures, ce CCAS accueille jusqu'à 25 personnes inscrites à chaque séance.

Appuyant le principe que le sport peut être considéré comme un traitement médical, le CCAS de Charenton-le-Pont accueille le projet "Sport sur ordonnance", également subventionné par la conférence des financeurs. Cette initiative est destinée aux publics fragiles souffrant d'une ALD (Affection Longue Durée), aux habitants de Charenton-Le-Pont et aux patients munis d'une prescription médicale.



Sport sur ordonnance (crédit photo ©Didier Adam)

Le sport, comme vecteur de lien social

Et pour favoriser l'autonomie d'une personne, il y a plus important que le sport en tant que tel : la bonne humeur et le lien social générés par les interactions pendant ces séances de sport en groupe. Les seniors participant à ces activités physiques sont majoritairement des femmes, entre 60 et 75 ans. Et si le maintien de l'autonomie est un objectif évident, il est corrélé à l'importance du sentiment d'appartenance à une communauté. L'âge aidant, le public peut être isolé et désociabilisé : ces activités physiques, réalisées en groupe de plus de 15 personnes, permettent aux personnes âgées de créer des interactions sociales. Le sport devient ainsi un moyen d'échanger et l'engagement sur plusieurs séances permet de créer des connexions sur du moyen ou long terme entre les participantes et participants.





Lire le dossier du magazine "Val-de-Marne" (mai 2019) consacré au sport pour tous et toutes (p.26)

Le sport, comme source de plaisir !

En stimulant les bonnes hormones du plaisir et en contribuant à la confiance en soi, le sport est un moyen de maintenir la mobilité. Mais pas seulement ! L'activité physique ne doit pas être circonscrite qu'au soutien médical. Les clubs de sport se penchent de plus en plus sur les spécificités du sport adapté à ce public. Régis Boyer, président du comité Val-de-Marne de gymnastique a ainsi confié au magazine Val-de-Marne que "la gym, c'est pour tout le monde. On propose de la pratique aussi bien pour les bébés que pour les seniors. Avec nos huit activités, gymnastique acrobatique, free style, tumbling, handi gym, santé gym senior... Nous offrons une palette très large dans laquelle chacun peut trouver ce qui lui convient en fonction de ses goûts et de ses possibilités physiques".