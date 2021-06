Station de dépollution des eaux pluviales en bords de Marne : travaux en cours

Lancé à l'automne dernier, le chantier de la station de dépollution des eaux pluviales (SDEP) à Champigny-sur-Marne, s’inscrit dans un plan d’actions global visant à améliorer la qualité de l’eau et à contribuer à la protection de l'environnement en Val-de-Marne.

#Objectifbaignade

La station de dépollution des eaux pluviales qui verra le jour à Champigny-sur-Marne, aura pour objectif de stocker et de dépolluer les eaux de pluie avant leur rejet dans la Marne. La construction de cet ouvrage et de ses deux prises d’eaux, viendra clore l’aménagement du bassin versant du ru de la Lande, engagé de longue date par le Département.

Le Département poursuit ainsi concrètement son objectif de préserver et de redévelopper la biodiversité. L’amélioration de la qualité de l’eau en milieu naturel permettra également le retour à la baignade dans la rivière, à l’horizon 2024.





Avancement des travaux





Les travaux entrepris en fin d’année 2020, visaient la préparation du terrain et des réseaux d’assainissement avant le démarrage de la construction de la station. Au premier trimestre 2021, la réalisation d'un réseau et d'ouvrages d'assainissement place Lénine a démarré. Ils se sont poursuivis, au niveau de la future SDEP, avec la construction des paroies moulées de la structure souteraine en bilobe, dédiée au stockage et au traitement de l'eau.

Coût et financement

Montant des travaux est estimé à 42,3 M€ HT