Test de personnalité : quelle œuvre du MAC VAL est faite pour vous ?

Rendez-vous au MAC VAL... dans le respect des règles sanitaires

A Vitry-sur-Seine, le musée d'art contemporain du Val-de-Marne rouvre ses portes à partir du 17 juin 2020. Pour célébrer les retrouvailles avec le grand public, les expositions sont gratuites tout l'été. Envie de profiter du MAC VAL ? Du restaurant A la folie ? Ou simplement du jardin Michel Germa ? Rendez-vous au MAC VAL pour profiter d'un bulle de respiration.

Pour accueillir la population val-de-marnaise dans de bonnes conditions, des consignes sanitaires ont été mises en place :

Port obligatoire du masque pour tous et toutes, à partir de 11 ans (masque non fourni par le musée);

Respect des distances de sécurité entre les visiteurs ;

Respect de la signalétique mise en place pour instaurer un sens de la visite ;

Utilisation du gel hydroalcoolique mis à disposition à l'entrée du musée

Respect des jauges annoncées dans chaque espace de circulation réduite.

Deux expositions à ne pas rater

"L'avant-dernière version de la réalité", l'exposition expérimentale

Le MAC VAL propose la première exposition monographique muséale du duo d’artistes formé de David Brognon et Stéphanie Rollin, réunissant œuvres existantes et nouvelles productions. Les projets de Brognon-Rollin condensent des narrations enchevêtrées qui s’inscrivent dans l’histoire de l’art minimal et conceptuel. Les œuvres de l’exposition se donnent à expérimenter comme autant de failles spatiotemporelles et au final engagent une méditation sur la disparition programmée de toute chose.

En savoir plus sur l'exposition "L'avant-dernière version de la réalité"

"Le vent se lève", ode à la nature



Oeuvre de l'exposition "Le vent se lève" (crédit :M. Lumbroso)

L'exposition "Le vent se lève" met l’accent sur les relations que l’humanité entretient avec sa planète, des relations complexes, ambivalentes, cruelles parfois ou porteuses d’espoir. Peintures, photographies, films et installations nous amènent à penser nos relations à la Terre, celle que nous arpentons comme celle que nous transformons.

En savoir plus sur l'exposition "Le vent se lève"